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Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса

13 марта 2020, 12:21
7

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.

«Как вы, наверное, знаете, в последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я следовал установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле», – сказал англичанин в видеообращении, опубликованном в твиттере.

  • В текущем сезоне Хадсон-Одои забил четыре гола и сделал шесть ассистов в 27 матчах.
  • Его контракт с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

Источник: Твиттер Каллума Хадсон-Одои
Англия. Премьер-лига Челси Хадсон-Одои Каллум
Комментарии (7)
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ilichkadr
1584092581
Коронавирус затмил футбол! Кто-то радостно потирает руки..........
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Dizayner
1584093593
красава! главное не паниковать и все будет чики-пуки
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DeStar
1584095326
Нуууу это хорошо коль так
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Mister_Tomsk
1584096065
Посидел недельку, в PS покатал под вискарик)) телочек пожарил) и здоров) вот и все)
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99-й
1584096468
Поделился бы лекарством со всеми раз такой умный
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absent32
1584097701
чем вылечился за сутки?))))
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BlackMurder
1584102278
Вчера новости что заболел, сегодня вылечился, во магия то, да админ?
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