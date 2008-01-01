Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса

уникальный случай. от гриппа не вылечиваются за пару дней а тут от короны. срочно на опыты этого уникама.
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.
«Как вы, наверное, знаете, в последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я следовал установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле», – сказал англичанин в видеообращении, опубликованном в твиттере.
- В текущем сезоне Хадсон-Одои забил четыре гола и сделал шесть ассистов в 27 матчах.
- Его контракт с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.