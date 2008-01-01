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    Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса

    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.

    «Как вы, наверное, знаете, в последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я следовал установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле», – сказал англичанин в видеообращении, опубликованном в твиттере.

    • В текущем сезоне Хадсон-Одои забил четыре гола и сделал шесть ассистов в 27 матчах.
    • Его контракт с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

    Источник: Твиттер Каллума Хадсон-Одои

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии8
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      Рейтинг: +157

      Все_тот_же_Юве 4 часа назад

      уникальный случай. от гриппа не вылечиваются за пару дней а тут от короны. срочно на опыты этого уникама.

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      Рейтинг: +2189

      BlackMurder 4 часа назад

      Вчера новости что заболел, сегодня вылечился, во магия то, да админ?

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      Рейтинг: +2079

      absent32 6 часов назад

      чем вылечился за сутки?))))

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      Рейтинг: +210

      99-й 6 часов назад

      Поделился бы лекарством со всеми раз такой умный

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      Рейтинг: +1313

      Mister_Tomsk 6 часов назад

      Посидел недельку, в PS покатал под вискарик)) телочек пожарил) и здоров) вот и все)

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      Рейтинг: +9467

      DeStar 6 часов назад

      Нуууу это хорошо коль так

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      Рейтинг: +1525

      Dizayner 7 часов назад

      красава! главное не паниковать и все будет чики-пуки

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      Рейтинг: +6675

      ilichkadr 7 часов назад

      Коронавирус затмил футбол! Кто-то радостно потирает руки..........

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