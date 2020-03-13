Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.

«Как вы, наверное, знаете, в последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я следовал установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле», – сказал англичанин в видеообращении, опубликованном в твиттере.