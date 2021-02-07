Хадсон-Одои: «Почему в соцсетях фанаты шлют эмодзи с обезьяной? Как игрок может быть обезьяной? Очевидно, расизм не остановить»

Полузащитнику «Челси» Каллуму Хадсон-Одои не нравится, что фанаты используют в социальных сетях эмодзи с обезьянами. Вывод игрока: расизм никогда не пропадет.

«Какой смысл отправлять футболисту эмодзи с обезьяной? Как игрок может быть ею? Что это значит? Мы злимся на такие вещи.

Никто не смеется над такими вещами. Мы принимаем все близко к сердцу. Очевидно, расизм не остановить», – считает Хадсон-Одои.