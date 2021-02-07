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  • Хадсон-Одои: «Почему в соцсетях фанаты шлют эмодзи с обезьяной? Как игрок может быть обезьяной? Очевидно, расизм не остановить»

Хадсон-Одои: «Почему в соцсетях фанаты шлют эмодзи с обезьяной? Как игрок может быть обезьяной? Очевидно, расизм не остановить»

7 февраля 2021, 13:49
5

Полузащитнику «Челси» Каллуму Хадсон-Одои не нравится, что фанаты используют в социальных сетях эмодзи с обезьянами. Вывод игрока: расизм никогда не пропадет.

«Какой смысл отправлять футболисту эмодзи с обезьяной? Как игрок может быть ею? Что это значит? Мы злимся на такие вещи.

Никто не смеется над такими вещами. Мы принимаем все близко к сердцу. Очевидно, расизм не остановить», – считает Хадсон-Одои.

  • 20-летний игрок стоит на рынке 35 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ Хадсон-Одои провел 13 матчей, забил 2 гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Челси» идет в таблице 7-м.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Челси Хадсон-Одои Каллум
Комментарии (5)
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xakep01
1612695403
Да по-любому русские шлют, в Европе же считают, что мы самые расисты МИРА xD
Ответить
AZ
1612696103
Бананы нельзя, обезьян нельзя, что то черное нельзя... А что можно? Что у них слезы не вызовет?
Ответить
Маленький
1612699657
Очередной плаксивый уголёк
Ответить
general.lizyukov
1612709238
Ты сам себя обезьяной считаешь? Тогда в чём проблема? Чёрный цвет тоже теперь запретить ради твоей выдуманной ущемленной расовой гордости?
Ответить
Dizayner
1612722769
ну это уже совсем капец, подавай тогда жалобу в еспч, чтобы запретили черный цвет, обезьян всех перестреляли чтоб, чтобы вы не чувствовали себя ущемленными и задетыми за живое по расовому признаку.
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