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    Хадсон-Одои: «Почему в соцсетях фанаты шлют эмодзи с обезьяной? Как игрок может быть обезьяной? Очевидно, расизм не остановить»

    Полузащитнику «Челси» Каллуму Хадсон-Одои не нравится, что фанаты используют в социальных сетях эмодзи с обезьянами. Вывод игрока: расизм никогда не пропадет.

    «Какой смысл отправлять футболисту эмодзи с обезьяной? Как игрок может быть ею? Что это значит? Мы злимся на такие вещи.

    Никто не смеется над такими вещами. Мы принимаем все близко к сердцу. Очевидно, расизм не остановить», – считает Хадсон-Одои.

    • 20-летний игрок стоит на рынке 35 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ Хадсон-Одои провел 13 матчей, забил 2 гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Челси» идет в таблице 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +255

      Маленький 54 минуты назад

      Очередной плаксивый уголёк

      0
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      Рейтинг: +2452

      AZ 1 час назад

      Бананы нельзя, обезьян нельзя, что то черное нельзя... А что можно? Что у них слезы не вызовет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12000

      KLIM777 2 часа назад

      при таких зарплатах мог бы сфоткать себя с обезьяной, повеселить людей)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +503

      xakep01 2 часа назад

      Да по-любому русские шлют, в Европе же считают, что мы самые расисты МИРА xD

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