Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|25 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|24 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|23 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|21 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Борнмут
|1:1
|Ноттингем Форест
|20 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|2:0
|Лестер
|19 тур
|4 января, среда
|22:30
|Саутгемптон
|0:1
|Ноттингем Форест
|18 тур
|1 января, воскресенье
|19:30
|Ноттингем Форест
|1:1
|Челси
|17 тур
|27 декабря, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Ноттингем Форест
|16 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Кристал Пэлас
|15 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|2:2
|Брентфорд
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|5:0
|Ноттингем Форест
|13 тур
|22 октября, суббота
|14:30
|Ноттингем Форест
|1:0
|Ливерпуль
|12 тур
|18 октября, вторник
|21:30
|Брайтон
|0:0
|Ноттингем Форест
|11 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Ноттингем Форест
|10 тур
|10 октября, понедельник
|22:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Астон Вилла
|9 тур
|3 октября, понедельник
|22:00
|Лестер
|4:0
|Ноттингем Форест
|8 тур
|16 сентября, пятница
|22:00
|Ноттингем Форест
|2:3
|Фулхэм
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|2:3
|Борнмут
|5 тур
|31 августа, среда
|21:30
|Манчестер Сити
|6:0
|Ноттингем Форест
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|18:30
|Ноттингем Форест
|0:2
|Тоттенхэм
|3 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Эвертон
|1:1
|Ноттингем Форест
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Вест Хэм
|1 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|2:0
|Ноттингем Форест