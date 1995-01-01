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    Ноттингем Форест - результаты

    Город Ноттингем
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.nottinghamforest.co.uk
    Стадион Сити Граунд
    Тренер Стив Купер
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    25 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Вест Хэм 4:0 Ноттингем Форест
    24 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:1 Манчестер Сити
    23 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест
    22 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:00 Ноттингем Форест 1:0 Лидс
    21 тур
    		21 января, суббота 18:00 Борнмут 1:1 Ноттингем Форест
    20 тур
    		14 января, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:0 Лестер
    19 тур
    		4 января, среда 22:30 Саутгемптон 0:1 Ноттингем Форест
    18 тур
    		1 января, воскресенье 19:30 Ноттингем Форест 1:1 Челси
    17 тур
    		27 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест
    16 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас
    15 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:2 Брентфорд
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Арсенал 5:0 Ноттингем Форест
    13 тур
    		22 октября, суббота 14:30 Ноттингем Форест 1:0 Ливерпуль
    12 тур
    		18 октября, вторник 21:30 Брайтон 0:0 Ноттингем Форест
    11 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Вулверхэмптон 1:0 Ноттингем Форест
    10 тур
    		10 октября, понедельник 22:00 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла
    9 тур
    		3 октября, понедельник 22:00 Лестер 4:0 Ноттингем Форест
    8 тур
    		16 сентября, пятница 22:00 Ноттингем Форест 2:3 Фулхэм
    6 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 2:3 Борнмут
    5 тур
    		31 августа, среда 21:30 Манчестер Сити 6:0 Ноттингем Форест
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 18:30 Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм
    3 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Ноттингем Форест
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Ноттингем Форест 1:0 Вест Хэм
    1 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест
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