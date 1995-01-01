Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|26 тур
|5 марта, воскресенье
|17:00
|Ноттингем Форест
|Эвертон
|27 тур
|11 марта, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|Ноттингем Форест
|28 тур
|17 марта, пятница
|23:00
|Ноттингем Форест
|Ньюкасл
|29 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|Вулверхэмптон
|7 тур
|4 апреля, вторник
|21:45
|Лидс
|Ноттингем Форест
|30 тур
|8 апреля, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|Ноттингем Форест
|31 тур
|15 апреля, суббота
|19:30
|Ноттингем Форест
|Манчестер Юнайтед
|32 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|Ноттингем Форест
|33 тур
|26 апреля, среда
|21:30
|Ноттингем Форест
|Брайтон
|34 тур
|29 апреля, суббота
|17:00
|Брентфорд
|Ноттингем Форест
|35 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|Саутгемптон
|36 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Челси
|Ноттингем Форест
|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|Арсенал
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Кристал Пэлас
|Ноттингем Форест