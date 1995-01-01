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    Ноттингем Форест - расписание

    Город Ноттингем
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.nottinghamforest.co.uk
    Стадион Сити Граунд
    Тренер Стив Купер
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    26 тур
    		5 марта, воскресенье 17:00 Ноттингем Форест Эвертон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    27 тур
    		11 марта, суббота 18:00 Тоттенхэм Ноттингем Форест
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    28 тур
    		17 марта, пятница 23:00 Ноттингем Форест Ньюкасл
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    29 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Ноттингем Форест Вулверхэмптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    7 тур
    		4 апреля, вторник 21:45 Лидс Ноттингем Форест
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    30 тур
    		8 апреля, суббота 17:00 Астон Вилла Ноттингем Форест
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    31 тур
    		15 апреля, суббота 19:30 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    32 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Ливерпуль Ноттингем Форест
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    33 тур
    		26 апреля, среда 21:30 Ноттингем Форест Брайтон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    34 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Брентфорд Ноттингем Форест
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    35 тур
    		6 мая, суббота 17:00 Ноттингем Форест Саутгемптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    36 тур
    		13 мая, суббота 17:00 Челси Ноттингем Форест
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    37 тур
    		20 мая, суббота 17:00 Ноттингем Форест Арсенал
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 18:30 Кристал Пэлас Ноттингем Форест
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