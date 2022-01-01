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АПЛ 2026/2027
Команды
Ноттингем Форест
Расписание
€ 537 млн
Ноттингем Форест - расписание матчей
Ноттингем
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Сити Граунд
Сайт:
http://www.nottinghamforest.co.uk
Тренер:
Оливер Глазнер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 19:30
Ноттингем Форест
- : -
Ковентри
11.10 | 16:00
Кристал Пэлас
- : -
Ноттингем Форест
18.10 | 18:30
Ноттингем Форест
- : -
Арсенал
23.10 | 22:00
Ипсвич Таун
- : -
Ноттингем Форест
31.10 | 18:00
Брентфорд
- : -
Ноттингем Форест
07.11 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Манчестер Сити
21.11 | 18:00
Борнмут
- : -
Ноттингем Форест
28.11 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Челси
02.12 | 23:00
Халл Сити
- : -
Ноттингем Форест
05.12 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Брайтон
12.12 | 18:00
Сандерленд
- : -
Ноттингем Форест
19.12 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Эвертон
27.12 | 19:30
Манчестер Юнайтед
- : -
Ноттингем Форест
30.12 | 22:30
Ньюкасл
- : -
Ноттингем Форест
02.01 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Фулхэм
05.01 | 22:30
Ноттингем Форест
- : -
Халл Сити
16.01 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Ноттингем Форест
23.01 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Борнмут
30.01 | 18:00
Челси
- : -
Ноттингем Форест
06.02 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Брентфорд
10.02 | 23:00
Фулхэм
- : -
Ноттингем Форест
20.02 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Манчестер Юнайтед
27.02 | 18:00
Эвертон
- : -
Ноттингем Форест
03.03 | 23:00
Ноттингем Форест
- : -
Ньюкасл
13.03 | 18:00
Тоттенхэм
- : -
Ноттингем Форест
20.03 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Астон Вилла
10.04 | 17:00
Лидс
- : -
Ноттингем Форест
17.04 | 17:00
Ноттингем Форест
- : -
Ливерпуль
24.04 | 17:00
Ноттингем Форест
- : -
Сандерленд
01.05 | 17:00
Брайтон
- : -
Ноттингем Форест
08.05 | 17:00
Ноттингем Форест
- : -
Кристал Пэлас
15.05 | 17:00
Арсенал
- : -
Ноттингем Форест
23.05 | 17:00
Ноттингем Форест
- : -
Ипсвич Таун
30.05 | 18:00
Ковентри
- : -
Ноттингем Форест
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