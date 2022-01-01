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Команды
Ноттингем Форест
Новости
€ 537 млн
Ноттингем Форест - новости команды
Ноттингем
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Сити Граунд
Сайт:
http://www.nottinghamforest.co.uk
Тренер:
Оливер Глазнер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
Фото
«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Трансляция
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Ноттингем Форест» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Ноттингем Форест» – «Лидс»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Трансляция
«Ноттингем Форест» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Ноттингем Форест» – «Лидс»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
21 августа
Фото
Клуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото
«Манчестер Сити» объявил о трансфере игрока за 116 миллионов
23 июля
Фото
Обладатель двух еврокубков возглавил клуб АПЛ
6 июля
Трансфер Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» вошел в топ-5 самых дорогих в истории футбола
3 июля
«Манчестер Сити» купил полузащитника за 135 миллионов
2 июля
2
«Манчестер Сити» согласовал трансфер за 135 миллионов
26 июня
1
«Манчестер Сити» побьет трансферный рекорд АПЛ
20 июня
4
«Манчестер Сити» не смог купить игрока «Ноттингем Форест» за 106+16 миллионов
11 июня
АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты
24 мая
1
Фото
Символическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Форест» и финиширует 3-м (3:2)
17 мая
Трансляция
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
В Англии раскрыли 10 трансферных целей «Манчестер Юнайтед»
13 мая
1
Трансляция
«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.90
9 мая
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
1
2
3
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5
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