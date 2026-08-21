Матч 1 тура чемпионата Англии между «Ноттингем Форест» и «Лидсом» пройдет 22 августа 2026 года в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». Обе команды уверенно провели предсезонную подготовку: хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей, гости – в восьми из десяти последних встреч Премьер-лиги. При этом «Лидс» имеет историческое преимущество над соперником, но на выезде у «Ноттингема» дела складываются неплохо. Сможет ли «Лидс» подтвердить статус фаворита и увезти победу из Ноттингема, или хозяева прервут неудачную серию в очных встречах на «Сити Граунд»?

Кто победит в матче

«Ноттингем Форест» подходит к игре в хорошем тонусе. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в девяти последних встречах подряд и в среднем приносит 2,00 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Лидсом» хозяева также забивают в восьми из десяти последних встреч, что говорит об умении создавать моменты против этого соперника. Домашняя поддержка и уверенная предсезонная подготовка (победы над «Брестом» 2:0, «Байером» 2:1 и «Блэкберном» 3:0) дают «Ноттингему» шанс на положительный результат. Однако оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять матчей, что может стать проблемой против атакующего «Лидса».

«Лидс» выглядит более сбалансированным коллективом. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей Премьер-лиги, а в атаке демонстрирует высокую эффективность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, при этом забивает в шести последних матчах подряд. В очных встречах с «Ноттингемом» «Лидс» также забивает в четырех последних матчах. Оборона гостей выглядит надежно – всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что является одним из лучших показателей. Предсезонные победы над «Аугсбургом» (4:0), РБ Лейпцигом (2:0) и «Ливерпулем» (4:2) подтверждают высокий уровень готовности. Однако «Лидс» имеет историческое преимущество над «Ноттингемом» в целом, но на выезде «Сити Граунд» не всегда складывается удачно.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую форму «Ноттингема», «Лидс» выглядит предпочтительнее благодаря более надежной обороне и стабильной атаке. Историческое преимущество и лучшая готовность гостей склоняют чашу весов в их пользу, однако победа «Лидса» вряд ли будет легкой.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Лидс» имеет перевес: 29 побед против 24 у «Ноттингема», ещe 24 матча завершились вничью. При этом в последних пяти очных встречах «Лидс» одержал три победы, «Ноттингем» – две. В текущей предсезонной подготовке «Лидс» выглядит более убедительно, особенно в атаке, а его оборона практически безупречна. «Ноттингем» дома способен забить, но его защита менее надежна, что дает преимущество гостям.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лидса» в основное время. Более надежная оборона, стабильная атака и историческое преимущество гостей должны сыграть решающую роль, несмотря на хорошую форму хозяев. «Ноттингем» способен забить, но вряд ли сумеет одержать победу над таким организованным соперником. Рекомендуемая ставка – победа «Лидса» с коэффициентом 3,15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Ноттингем Форест» и «Лидсом» состоится 22 августа 2026 года в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.