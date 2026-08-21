Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ноттингем Форест» – «Лидс»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

21 августа 2026 8:11
Ноттингем Форест - Лидс
22 авг. 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.15
Победа «Лидса»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Ноттингем Форест» и «Лидсом» пройдет 22 августа 2026 года в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». Обе команды уверенно провели предсезонную подготовку: хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей, гости – в восьми из десяти последних встреч Премьер-лиги. При этом «Лидс» имеет историческое преимущество над соперником, но на выезде у «Ноттингема» дела складываются неплохо. Сможет ли «Лидс» подтвердить статус фаворита и увезти победу из Ноттингема, или хозяева прервут неудачную серию в очных встречах на «Сити Граунд»?

Кто победит в матче

«Ноттингем Форест» подходит к игре в хорошем тонусе. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в девяти последних встречах подряд и в среднем приносит 2,00 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Лидсом» хозяева также забивают в восьми из десяти последних встреч, что говорит об умении создавать моменты против этого соперника. Домашняя поддержка и уверенная предсезонная подготовка (победы над «Брестом» 2:0, «Байером» 2:1 и «Блэкберном» 3:0) дают «Ноттингему» шанс на положительный результат. Однако оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять матчей, что может стать проблемой против атакующего «Лидса».

«Лидс» выглядит более сбалансированным коллективом. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей Премьер-лиги, а в атаке демонстрирует высокую эффективность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, при этом забивает в шести последних матчах подряд. В очных встречах с «Ноттингемом» «Лидс» также забивает в четырех последних матчах. Оборона гостей выглядит надежно – всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что является одним из лучших показателей. Предсезонные победы над «Аугсбургом» (4:0), РБ Лейпцигом (2:0) и «Ливерпулем» (4:2) подтверждают высокий уровень готовности. Однако «Лидс» имеет историческое преимущество над «Ноттингемом» в целом, но на выезде «Сити Граунд» не всегда складывается удачно.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую форму «Ноттингема», «Лидс» выглядит предпочтительнее благодаря более надежной обороне и стабильной атаке. Историческое преимущество и лучшая готовность гостей склоняют чашу весов в их пользу, однако победа «Лидса» вряд ли будет легкой.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Лидс» имеет перевес: 29 побед против 24 у «Ноттингема», ещe 24 матча завершились вничью. При этом в последних пяти очных встречах «Лидс» одержал три победы, «Ноттингем» – две. В текущей предсезонной подготовке «Лидс» выглядит более убедительно, особенно в атаке, а его оборона практически безупречна. «Ноттингем» дома способен забить, но его защита менее надежна, что дает преимущество гостям.

Личные встречи
Побед - 10 (38%)
Ничьих - 7 (27%)
Побед - 9 (35%)
38
Забитых мячей
37
1.46
В среднем за матч
1.42
7:3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
3 : 7
20.03.2012
Ноттингем Форест
Самая крупная ничья
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
1 : 1
10.08.2019
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ноттингем Форест
0 : 2
25.08.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
22.08.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Лидс
3 : 1
06.02.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
09.11.2025
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
2 : 1
04.04.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.02.2023
Лидс
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
08.02.2020
Лидс
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
1 : 1
10.08.2019
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
01.01.2019
Лидс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 1
27.10.2018
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
0 : 0
01.01.2018
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.08.2017
Лидс
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
2 : 0
25.01.2017
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
27.08.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
0 : 1
06.02.2016
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.12.2015
Лидс
Англия. Чемпион-Лига, 37 тур
Лидс
0 : 0
14.03.2015
Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига, 22 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
20.12.2014
Лидс
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лидс
0 : 2
21.04.2014
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
29.12.2013
Лидс
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
26.12.2012
Лидс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
2 : 1
22.09.2012
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
3 : 7
20.03.2012
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 4
29.11.2011
Лидс
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
4 : 1
02.04.2011
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
15.08.2010
Лидс
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лидс
1
Джеймс Траффорд
ВР
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Лидс
20
Лукас Перри
ВР
65
Джейден Лину
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
50
Alfie Cresswell
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-3-1-2-1
26
Селс
23
Кунья
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
6
Сангаре
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
24
Макэйти
14
Ндой
11
Жезус
3-3-2-1
1
Траффорд
5
Мухаремович
24
Бийол
6
Родон
2
Богль
18
Сташ
4
Ампаду
10
Уилсон
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
24
Макэйти
21
Шлагер
21
Шлагер
24
Макэйти
5
Мурильо
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
5
Мурильо
34
Эйна
25
Нец
25
Нец
34
Эйна
14
Ндой
9
Вуд
9
Вуд
14
Ндой
10
Уилсон
19
Окафор
19
Окафор
10
Уилсон
11
Ааронсон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
11
Ааронсон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лидс
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
8
Николас Домингес
ЦП
6
Зак Эббот
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Оливер Глазнер
20
Лукас Перри
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
50
Alfie Cresswell
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
65
Джейден Лину
ЛЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
8
Николас Домингес
ЦП
6
Зак Эббот
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
12
Джон
ВР
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
50
Alfie Cresswell
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
65
Джейден Лину
ЛЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Николо Савона
ПЗ
Райан Йетс
ЦП
Лидс
Точно не сыграют
Вилфрид Гнонто
ЛВ
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
Матео Жозеф
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лидса» в основное время. Более надежная оборона, стабильная атака и историческое преимущество гостей должны сыграть решающую роль, несмотря на хорошую форму хозяев. «Ноттингем» способен забить, но вряд ли сумеет одержать победу над таким организованным соперником. Рекомендуемая ставка – победа «Лидса» с коэффициентом 3,15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Ноттингем Форест» и «Лидсом» состоится 22 августа 2026 года в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Ноттингем Форест» – «Лидс»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

3.15
Победа «Лидса»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Лидс Ноттингем Форест
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+