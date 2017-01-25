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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ноттингем Форест
Лидс - Ноттингем Форест: обзор матча 25 января 2017
Лидс
25.01.2017, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
55'
К. Вуд
74'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Л. Эйлинг
90'
+3
Замена
А. Моуатт
️️️️
П. Эрнандес
80'
76'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Б. Ассомбалонга
Замена
Р. Виейра
️️️️
Ю. О'Кейн
75'
ГОЛ! 2:0!
С. Дукара
74'
Замена
С. Дукара
️️️️
С. Даллас
72'
67'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Д. Уорд
57'
Замена
Т. Лам
️️️️
Д. Хоббс
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
32
Юнан О'Кейн
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Бен Осборн
АП
28
Майкл Мансьенн
ПП
16
Джейми Уорд
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
15
Даллас
28
Берарди
23
Бридкатт
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
7
Руф
3-2-2-1-2
30
Хендерсон
2
Личай
14
Хоббс
15
Пинильос
2
Кэш
13
Фокс
28
Мансьенн
8
Воган
23
Осборн
27
Ассомбалонга
16
Уорд
32
О'Кейн
14
Виейра
14
Виейра
32
О'Кейн
19
Эрнандес
20
Моуатт
20
Моуатт
19
Эрнандес
15
Даллас
15
Дукара
15
Дукара
15
Даллас
27
Ассомбалонга
22
Бреретон
22
Бреретон
27
Ассомбалонга
14
Хоббс
3
Лам
3
Лам
14
Хоббс
16
Уорд
32
Бендтнер
32
Бендтнер
16
Уорд
Остались в запасе
Лидс
Ноттингем Форест
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
29
Мустафа Карайол
ЛВ
88
Владимир Стойкович
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
88
Владимир Стойкович
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Лидс - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Элланд Роад
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