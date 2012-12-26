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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Лидс
Ноттингем Форест - Лидс: обзор матча 26 декабря 2012
Ноттингем Форест
26.12.2012, среда, 16:15
Англия. Чемпионшип, 24 тур
4 : 2
Завершен
Лидс
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ноттингем Форест - Лидс
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0
0
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0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 0
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 1
23.10.2026
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0 : 1
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Кристал Пэлас
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11.10.2026
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Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
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