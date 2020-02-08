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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Лидс
Ноттингем Форест - Лидс: обзор матча 08 февраля 2020
Ноттингем Форест
08.02.2020, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 0
Завершен
Лидс
31'
С. Амеоби
90+3'
Т. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Лидс
Желтая карточка
А. Дьякаби
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Т. Уокер
Пас отдал
Д. Лолли
90'
+3
Желтая карточка
С. Соу
83'
55'
Желтая карточка
Э. Алиоски
Желтая карточка
М. Кэш
44'
35'
Желтая карточка
С. Даллас
ГОЛ! 1:0!
С. Амеоби
Пас отдал
Ю. Рибейру
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Лидс
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-3-3
30
Самба
4
Рибейру
2
Фигейреду
6
Уорролл
2
Кэш
27
Соу
26
Уотсон
70
Силва
11
Граббан
10
Амеоби
11
Лолли
4-1-2-2
1
Касилья
15
Даллас
6
Купер
12
Эйлинг
7
Алиоски
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Кошта
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лидс
27
Адама Дьякаби
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Ноттингем Форест - Лидс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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