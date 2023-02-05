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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Лидс
Ноттингем Форест - Лидс: обзор матча 05 февраля 2023
Ноттингем Форест
05.02.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
14'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Лидс
Желтая карточка
С. Сарридж
90'
+2
Замена
А. Айю
️️️️
Н. Уильямс
90'
83'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
Д. Харрисон
78'
Желтая карточка
М. Вебер
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Вуд
73'
68'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
П. Бэмфорд
68'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
П. Стрейк
Желтая карточка
Н. Уильямс
56'
56'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Л. Синистерра
56'
Замена
У. МакКенни
️️️️
М. Рока
Желтая карточка
В. Боли
52'
Замена
С. Орье
️️️️
О. Мангала
46'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Данило
46'
Желтая карточка
Данило
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
14'
13'
Желтая карточка
П. Стрейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Навас
6
Лоди
30
Боли
26
Маккена
3
Уильямс
23
Мангала
8
Данило
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
9
Вуд
4-2-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Стрейк
6
Купер
8
Вебер
12
Адамс
21
Рока
29
Гнонто
17
Синистерра
11
Харрисон
45
Бэмфорд
23
Мангала
92
Орье
92
Орье
23
Мангала
8
Данило
4
Коулбэк
4
Коулбэк
8
Данило
3
Уильямс
24
Айю
24
Айю
3
Уильямс
9
Вуд
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Вуд
11
Харрисон
20
Гринвуд
20
Гринвуд
11
Харрисон
4
Стрейк
23
Фирпо
23
Фирпо
4
Стрейк
21
Рока
22
МакКенни
22
МакКенни
21
Рока
17
Синистерра
38
Саммервил
38
Саммервил
17
Синистерра
45
Бэмфорд
10
Рюттер
10
Рюттер
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лидс
13
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
10
Густаво Скарпа
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
1
Жоэль
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
10
Густаво Скарпа
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Ноттингем Форест - Лидс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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