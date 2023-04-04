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АПЛ 2026/2027
Лидс - Ноттингем Форест
Лидс - Ноттингем Форест: обзор матча 04 апреля 2023
Лидс
04.04.2023, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
20'
Д. Харрисон
45+1'
Л. Синистерра
12'
О. Мангала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Ноттингем Форест
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
П. Бэмфорд
90'
+2
Желтая карточка
К. Саммервил
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ш. Куяте
84'
Желтая карточка
А. Фелипе
Замена
Родриго
️️️️
Л. Синистерра
74'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Б. Ааронсон
73'
72'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
М. Гиббс-Уайт
72'
Замена
А. Айю
️️️️
Э. Деннис
65'
Желтая карточка
Б. Джонсон
64'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Р. Фройлер
56'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Данило
56'
Замена
Д. Шелви
️️️️
О. Мангала
ГОЛ! 2:1!
Л. Синистерра
Пас отдал
Х. Фирпо
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Харрисон
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
О. Мангала
Пас отдал
Э. Деннис
8'
Желтая карточка
Н. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Лидс
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Мелье
23
Фирпо
4
Кох
4
Стрейк
12
Эйлинг
21
Рока
22
МакКенни
17
Синистерра
11
Ааронсон
11
Харрисон
45
Бэмфорд
4-2-2-1-1
1
Навас
3
Уильямс
18
Фелипе
19
Ниахате
15
Тоффоло
23
Мангала
8
Данило
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
17
Деннис
45
Бэмфорд
5
Кристенсен
5
Кристенсен
45
Бэмфорд
11
Ааронсон
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Ааронсон
17
Синистерра
19
Родриго
19
Родриго
17
Синистерра
19
Фройлер
8
Куяте
8
Куяте
19
Фройлер
23
Мангала
26
Шелви
26
Шелви
23
Мангала
10
Гиббс-Уайт
10
Скарпа
10
Скарпа
10
Гиббс-Уайт
17
Деннис
24
Айю
24
Айю
17
Деннис
8
Данило
14
Авонийи
14
Авонийи
8
Данило
Остались в запасе
Лидс
Ноттингем Форест
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Лидс - Ноттингем Форест
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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