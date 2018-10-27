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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ноттингем Форест
Лидс - Ноттингем Форест: обзор матча 27 октября 2018
Лидс
27.10.2018, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
82'
К. Руф
11'
Д. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ноттингем Форест
88'
Желтая карточка
Ж. Диаш
88'
Желтая карточка
Ж. Карвалью
ГОЛ! 1:1!
К. Руф
Пас отдал
М. Клих
82'
68'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Желтая карточка
К. Филлипс
63'
61'
Желтая карточка
Л. Граббан
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Робинсон
Пас отдал
Д. Лолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Пикок-Фаррел
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
15
Даллас
28
Форшоу
43
Клих
19
Эрнандес
7
Руф
3-2-2-1-2
25
Пантилимон
13
Фокс
2
Фигейреду
2
Дариква
2
Кэш
14
Робинсон
4
Коулбэк
6
Гедиура
12
Карвалью
11
Граббан
11
Лолли
Остались в запасе
Лидс
Ноттингем Форест
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Лидс - Ноттингем Форест
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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