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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Лидс
Ноттингем Форест - Лидс: обзор матча 01 января 2019
Ноттингем Форест
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
4 : 2
Завершен
Лидс
5'
Д. Коулбэк
69'
Д. Коулбэк
72'
Д. Мерфи
76'
Б. Осборн
64'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Лидс
Желтая карточка
Т. Дариква
81'
ГОЛ! 4:1!
Б. Осборн
Пас отдал
Д. Мерфи
76'
ГОЛ! 3:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Б. Осборн
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коулбэк
Пас отдал
Д. Робинсон
69'
64'
ГОЛ! 1:1!
Э. Алиоски
Пас отдал
П. Янссон
42'
Красная карточка
К. Филлипс
Желтая карточка
Д. Робинсон
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коулбэк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
Лидс
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Пантилимон
2
Дариква
13
Фокс
44
Хефеле
14
Робинсон
2
Кэш
4
Коулбэк
22
Якоб
12
Карвалью
9
Мерфи
11
Лолли
4-1-2-2-1
1
Пикок-Фаррел
18
Янссон
12
Эйлинг
30
Дуглас
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
28
Форшоу
19
Эрнандес
11
Харрисон
7
Руф
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лидс
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Остались в запасе
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ноттингем Форест - Лидс
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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