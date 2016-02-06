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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ноттингем Форест
Лидс - Ноттингем Форест: обзор матча 06 февраля 2016
Лидс
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
60'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ноттингем Форест
Замена
Т. Адейеми
️️️️
С. Уоттон
90'
89'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Н. Оливейра
Желтая карточка
Л. Бридкатт
87'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
Т. Дьягурага
81'
75'
Замена
К. Бурк
️️️️
Д. Уорд
Замена
М. Карайол
️️️️
С. Даллас
70'
60'
ГОЛ! 0:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
Г. Гарднер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
6
Купер
55
Беллуски
25
Уоттон
18
Тэйлор
15
Даллас
10
Кук
23
Бридкатт
8
Дьягурага
7
Антенуччи
15
Дукара
4-4-2
24
Де Врис
2
Личай
28
Мансьенн
5
Миллс
5
Йокич
8
Теше
8
Воган
20
Гарднер
23
Осборн
16
Уорд
7
Оливейра
15
Даллас
29
Карайол
29
Карайол
15
Даллас
25
Уоттон
15
Адейеми
15
Адейеми
25
Уоттон
8
Дьягурага
94
Эрвин
94
Эрвин
8
Дьягурага
7
Оливейра
20
Блэксток
20
Блэксток
7
Оливейра
16
Уорд
14
Бурк
14
Бурк
16
Уорд
Остались в запасе
Лидс
Ноттингем Форест
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Лидс - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Элланд Роад
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