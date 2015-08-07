Дуги Фридмэн
Тренер
|Имя
|Дуги
|Фамилия
|Фридмэн
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|21 января 1974
|Имя
|Дуги
|Фамилия
|Фридмэн
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|21 января 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ноттингем Форест
|46
|13
|17
|16
|Дата
|Матч
|07.08.2015
|Брайтон
|1 : 0
|Ноттингем Форест
|15.08.2015
|Ноттингем Форест
|2 : 1
|Ротерхэм
|18.08.2015
|Ноттингем Форест
|0 : 0
|Чарльтон
|22.08.2015
|Болтон
|1 : 1
|Ноттингем Форест
|29.08.2015
|Ноттингем Форест
|1 : 2
|Кардифф
|12.09.2015
|Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 2
|Ноттингем Форест
|15.09.2015
|Бирмингем Сити
|0 : 1
|Ноттингем Форест
|19.09.2015
|Ноттингем Форест
|1 : 2
|Мидлсбро
|24.09.2015
|Хаддерсфилд Таун
|1 : 1
|Ноттингем Форест
|03.10.2015
|Ноттингем Форест
|0 : 1
|Халл Сити
|16.10.2015
|Бристоль Сити
|2 : 0
|Ноттингем Форест
|20.10.2015
|Ноттингем Форест
|1 : 1
|Бернли
|24.10.2015
|Ноттингем Форест
|1 : 1
|Ипсвич Таун
|31.10.2015
|Шеффилд Уэнсдэй
|1 : 0
|Ноттингем Форест
|03.11.2015
|Престон
|1 : 0
|Ноттингем Форест
|06.11.2015
|Ноттингем Форест
|1 : 0
|Дерби Каунти
|21.11.2015
|Брентфорд
|2 : 1
|Ноттингем Форест
|28.11.2015
|Ноттингем Форест
|3 : 1
|Рединг
|05.12.2015
|Ноттингем Форест
|3 : 0
|Фулхэм
|11.12.2015
|Вулверхэмптон
|1 : 1
|Ноттингем Форест
|14.12.2015
|Блэкберн
|0 : 0
|Ноттингем Форест
|19.12.2015
|Ноттингем Форест
|2 : 1
|Милтон Кинс Донс
|27.12.2015
|Ноттингем Форест
|1 : 1
|Лидс
|29.12.2015
|Кардифф
|1 : 1
|Ноттингем Форест
|02.01.2016
|Чарльтон
|1 : 1
|Ноттингем Форест
|12.01.2016
|Ноттингем Форест
|1 : 1
|Бирмингем Сити
|16.01.2016
|Ноттингем Форест
|3 : 0
|Болтон
|23.01.2016
|Мидлсбро
|0 : 1
|Ноттингем Форест
|26.01.2016
|Ноттингем Форест
|0 : 0
|Куинз Парк Рейнджерс
|06.02.2016
|Лидс
|0 : 1
|Ноттингем Форест
|13.02.2016
|Ноттингем Форест
|0 : 2
|Хаддерсфилд Таун
|15.03.2016
|Халл Сити
|1 : 1
|Ноттингем Форест
|23.02.2016
|Бернли
|1 : 0
|Ноттингем Форест
|27.02.2016
|Ноттингем Форест
|1 : 2
|Бристоль Сити
|05.03.2016
|Ипсвич Таун
|1 : 0
|Ноттингем Форест
|08.03.2016
|Ноттингем Форест
|1 : 0
|Престон
|12.03.2016
|Ноттингем Форест
|0 : 3
|Шеффилд Уэнсдэй
|19.03.2016
|Дерби Каунти
|1 : 0
|Ноттингем Форест
|02.04.2016
|Ноттингем Форест
|0 : 3
|Брентфорд
|05.04.2016
|Рединг
|2 : 1
|Ноттингем Форест
|11.04.2016
|Ноттингем Форест
|1 : 2
|Брайтон
|16.04.2016
|Ротерхэм
|0 : 0
|Ноттингем Форест
|19.04.2016
|Ноттингем Форест
|1 : 1
|Блэкберн
|23.04.2016
|Фулхэм
|1 : 3
|Ноттингем Форест
|30.04.2016
|Ноттингем Форест
|1 : 1
|Вулверхэмптон
|07.05.2016
|Милтон Кинс Донс
|1 : 2
|Ноттингем Форест