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    Дуги Фридмэн - статистика

    Тренер
    Имя Дуги
    Фамилия Фридмэн
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 21 января 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ноттингем Форест 46 13 17 16
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2015 Брайтон 1 : 0 Ноттингем Форест
    15.08.2015 Ноттингем Форест 2 : 1 Ротерхэм
    18.08.2015 Ноттингем Форест 0 : 0 Чарльтон
    22.08.2015 Болтон 1 : 1 Ноттингем Форест
    29.08.2015 Ноттингем Форест 1 : 2 Кардифф
    12.09.2015 Куинз Парк Рейнджерс 1 : 2 Ноттингем Форест
    15.09.2015 Бирмингем Сити 0 : 1 Ноттингем Форест
    19.09.2015 Ноттингем Форест 1 : 2 Мидлсбро
    24.09.2015 Хаддерсфилд Таун 1 : 1 Ноттингем Форест
    03.10.2015 Ноттингем Форест 0 : 1 Халл Сити
    16.10.2015 Бристоль Сити 2 : 0 Ноттингем Форест
    20.10.2015 Ноттингем Форест 1 : 1 Бернли
    24.10.2015 Ноттингем Форест 1 : 1 Ипсвич Таун
    31.10.2015 Шеффилд Уэнсдэй 1 : 0 Ноттингем Форест
    03.11.2015 Престон 1 : 0 Ноттингем Форест
    06.11.2015 Ноттингем Форест 1 : 0 Дерби Каунти
    21.11.2015 Брентфорд 2 : 1 Ноттингем Форест
    28.11.2015 Ноттингем Форест 3 : 1 Рединг
    05.12.2015 Ноттингем Форест 3 : 0 Фулхэм
    11.12.2015 Вулверхэмптон 1 : 1 Ноттингем Форест
    14.12.2015 Блэкберн 0 : 0 Ноттингем Форест
    19.12.2015 Ноттингем Форест 2 : 1 Милтон Кинс Донс
    27.12.2015 Ноттингем Форест 1 : 1 Лидс
    29.12.2015 Кардифф 1 : 1 Ноттингем Форест
    02.01.2016 Чарльтон 1 : 1 Ноттингем Форест
    12.01.2016 Ноттингем Форест 1 : 1 Бирмингем Сити
    16.01.2016 Ноттингем Форест 3 : 0 Болтон
    23.01.2016 Мидлсбро 0 : 1 Ноттингем Форест
    26.01.2016 Ноттингем Форест 0 : 0 Куинз Парк Рейнджерс
    06.02.2016 Лидс 0 : 1 Ноттингем Форест
    13.02.2016 Ноттингем Форест 0 : 2 Хаддерсфилд Таун
    15.03.2016 Халл Сити 1 : 1 Ноттингем Форест
    23.02.2016 Бернли 1 : 0 Ноттингем Форест
    27.02.2016 Ноттингем Форест 1 : 2 Бристоль Сити
    05.03.2016 Ипсвич Таун 1 : 0 Ноттингем Форест
    08.03.2016 Ноттингем Форест 1 : 0 Престон
    12.03.2016 Ноттингем Форест 0 : 3 Шеффилд Уэнсдэй
    19.03.2016 Дерби Каунти 1 : 0 Ноттингем Форест
    02.04.2016 Ноттингем Форест 0 : 3 Брентфорд
    05.04.2016 Рединг 2 : 1 Ноттингем Форест
    11.04.2016 Ноттингем Форест 1 : 2 Брайтон
    16.04.2016 Ротерхэм 0 : 0 Ноттингем Форест
    19.04.2016 Ноттингем Форест 1 : 1 Блэкберн
    23.04.2016 Фулхэм 1 : 3 Ноттингем Форест
    30.04.2016 Ноттингем Форест 1 : 1 Вулверхэмптон
    07.05.2016 Милтон Кинс Донс 1 : 2 Ноттингем Форест
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