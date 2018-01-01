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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ноттингем Форест
Лидс - Ноттингем Форест: обзор матча 01 января 2018
Лидс
01.01.2018, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ноттингем Форест
85'
Желтая карточка
М. Карайол
69'
Желтая карточка
Э. Личай
Желтая карточка
П. Янссон
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Видвальд
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
28
Берарди
32
О'Кейн
19
Эрнандес
7
Руф
3-2-2-2-1
13
Смит
6
Уорролл
28
Мансьенн
2
Личай
2
Кэш
2
Траоре
23
Бридкатт
23
Осборн
26
Доуэлл
22
Бреретон
19
МакКэй
Остались в запасе
Лидс
Ноттингем Форест
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Лидс - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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