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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ноттингем Форест
Лидс - Ноттингем Форест: обзор матча 10 августа 2019
Лидс
10.08.2019, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
59'
П. Эрнандес
77'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ноттингем Форест
90'
+1
Желтая карточка
Д. Робинсон
Желтая карточка
А. Форшоу
80'
77'
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Р. Мир
71'
Желтая карточка
С. Соу
ГОЛ! 1:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
М. Клих
59'
Желтая карточка
К. Филлипс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
3-1-2-2-1
1
Касилья
30
Дуглас
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
28
Форшоу
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
4-4-2
49
Мурич
2
Кэш
6
Уорролл
20
Доусон
14
Робинсон
70
Силва
37
Адома
26
Уотсон
30
Семеду
11
Граббан
11
Лолли
Остались в запасе
Лидс
Ноттингем Форест
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
4
Юри Рибейру
ЛЗ
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
4
Юри Рибейру
ЛЗ
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Лидс - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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