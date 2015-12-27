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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Лидс
Ноттингем Форест - Лидс: обзор матча 27 декабря 2015
Ноттингем Форест
27.12.2015, воскресенье, 19:30
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
17'
Н. Оливейра
80'
С. Бирам
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Лидс
90'
+3
Замена
Л. Койл
️️️️
С. Бирам
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. Воган
83'
Желтая карточка
Б. Осборн
81'
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Бирам
Пас отдал
С. Дукара
76'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
С. Даллас
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
71'
71'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Замена
Р. Теше
️️️️
К. О'Грэди
68'
62'
Замена
С. Дукара
️️️️
Л. Кук
Замена
Д. Уорд
️️️️
Р. Мендес
61'
Желтая карточка
Р. Мендес
57'
47'
Желтая карточка
Л. Купер
ГОЛ! 1:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
М. Миллс
17'
15'
Желтая карточка
С. Бирам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
15
Том Адейеми
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-3-3
24
Де Врис
28
Мансьенн
2
Личай
14
Хоббс
5
Миллс
23
Осборн
8
Воган
23
Лэнсбери
7
Оливейра
8
О'Грэди
20
Мендес
3-2-3-1
16
Сильвестри
55
Беллуски
18
Тэйлор
25
Уоттон
3
Бирам
6
Купер
7
Мерфи
10
Кук
23
Бридкатт
9
Вуд
8
О'Грэди
8
Теше
8
Теше
8
О'Грэди
8
Воган
7
Бурк
7
Бурк
8
Воган
20
Мендес
16
Уорд
16
Уорд
20
Мендес
3
Бирам
2
Койл
2
Койл
3
Бирам
15
Даллас
7
Антенуччи
7
Антенуччи
15
Даллас
10
Кук
15
Дукара
15
Дукара
10
Кук
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лидс
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
17
Лайам Троттер
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
17
Лайам Троттер
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Ноттингем Форест - Лидс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Сити Граунд
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