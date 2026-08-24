Матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Ноттингем Форест» и «Лидсом» пройдет 25 августа 2026 года в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». Всего неделю назад эти команды встречались в Премьер-лиге на том же поле, и «Лидс» одержал минимальную победу 1:0. Теперь соперники вновь сойдутся в кубковом поединке, где «Ноттингем» постарается взять реванш перед своими болельщиками. Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на «Сити Граунд». Гости, в свою очередь, находятся в хорошей форме и не уступают в пяти из семи последних встреч. Кто же окажется сильнее в этом повторном дерби – хозяева, которые жаждут реабилитироваться за обидное поражение, или гости, которые уже знают, как обыгрывать «Ноттингем» на его поле?

Кто победит в матче

«Ноттингем Форест» постарается использовать преимущество своего поля и давнюю домашнюю уверенность, чтобы взять реванш за недавнее поражение. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних домашних матчей, а еe атака стабильна: она забивает в девяти из одиннадцати последних встреч, а в среднем за пять игр приносит 1,40 гола. Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем они пропускают 1,40 мяча за матч. В очных встречах с «Лидсом» «Ноттингем» уступает в общей статистике, но дома способен дать бой любому сопернику. В последней игре на «Сити Граунд» они уступили со счeтом 0:1, хотя сами создавали моменты. Домашняя поддержка и желание реабилитироваться должны помочь хозяевам показать более качественный футбол.

«Лидс» подходит к матчу с психологическим преимуществом после недавней победы над «Ноттингемом» на его поле. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую эффективность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, забивая в семи последних встречах. При этом оборона «Лидса» действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В очных встречах с «Ноттингемом» гости забивают в пяти последних матчах, а общая история противостояний (30 побед против 24) говорит об их классе. Гости умеют играть на результат и уже доказали это в недавнем матче, поэтому они уверены в своих силах.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Ноттингема», «Лидс» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей обороне, более стабильной атаке и недавней победе на этом же стадионе. Однако кубковые матчи часто бывают непредсказуемыми, и хозяева способны забить. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая переведeт игру в дополнительное время или серию пенальти.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Лидс» имеет перевес: 30 побед против 24 у «Ноттингема», ещe 24 матча завершились вничью. При этом «Лидс» забивает в пяти последних очных встречах, а в недавнем матче Премьер-лиги на «Сити Граунд» одержал победу со счeтом 1:0. «Ноттингем» дома редко проигрывает, но именно «Лидс» сумел прервать эту серию. Обе команды подходят к кубковой встрече с хорошей формой, но гости имеют психологическое преимущество и более организованную защиту.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья в основное время. «Ноттингем» дома силeн и захочет реабилитироваться за недавнее поражение, а «Лидс» не уступает в последнее время и имеет хорошую оборону. Обе команды способны забить, но вряд ли кто-то сможет склонить чашу весов в свою пользу в основное время. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Кубка лиги между «Ноттингем Форест» и «Лидсом» состоится 25 августа 2026 года в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.