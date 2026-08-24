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«Ноттингем Форест» – «Лидс»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027

24 августа 2026 10:04
Ноттингем Форест - Лидс
25 авг. 2026, вторник 22:00 | Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Перейти в онлайн матча
3.40
Ничья
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Матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Ноттингем Форест» и «Лидсом» пройдет 25 августа 2026 года в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». Всего неделю назад эти команды встречались в Премьер-лиге на том же поле, и «Лидс» одержал минимальную победу 1:0. Теперь соперники вновь сойдутся в кубковом поединке, где «Ноттингем» постарается взять реванш перед своими болельщиками. Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на «Сити Граунд». Гости, в свою очередь, находятся в хорошей форме и не уступают в пяти из семи последних встреч. Кто же окажется сильнее в этом повторном дерби – хозяева, которые жаждут реабилитироваться за обидное поражение, или гости, которые уже знают, как обыгрывать «Ноттингем» на его поле?

Кто победит в матче

«Ноттингем Форест» постарается использовать преимущество своего поля и давнюю домашнюю уверенность, чтобы взять реванш за недавнее поражение. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних домашних матчей, а еe атака стабильна: она забивает в девяти из одиннадцати последних встреч, а в среднем за пять игр приносит 1,40 гола. Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем они пропускают 1,40 мяча за матч. В очных встречах с «Лидсом» «Ноттингем» уступает в общей статистике, но дома способен дать бой любому сопернику. В последней игре на «Сити Граунд» они уступили со счeтом 0:1, хотя сами создавали моменты. Домашняя поддержка и желание реабилитироваться должны помочь хозяевам показать более качественный футбол.

«Лидс» подходит к матчу с психологическим преимуществом после недавней победы над «Ноттингемом» на его поле. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую эффективность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, забивая в семи последних встречах. При этом оборона «Лидса» действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В очных встречах с «Ноттингемом» гости забивают в пяти последних матчах, а общая история противостояний (30 побед против 24) говорит об их классе. Гости умеют играть на результат и уже доказали это в недавнем матче, поэтому они уверены в своих силах.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Ноттингема», «Лидс» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей обороне, более стабильной атаке и недавней победе на этом же стадионе. Однако кубковые матчи часто бывают непредсказуемыми, и хозяева способны забить. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая переведeт игру в дополнительное время или серию пенальти.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Лидс» имеет перевес: 30 побед против 24 у «Ноттингема», ещe 24 матча завершились вничью. При этом «Лидс» забивает в пяти последних очных встречах, а в недавнем матче Премьер-лиги на «Сити Граунд» одержал победу со счeтом 1:0. «Ноттингем» дома редко проигрывает, но именно «Лидс» сумел прервать эту серию. Обе команды подходят к кубковой встрече с хорошей формой, но гости имеют психологическое преимущество и более организованную защиту.

Личные встречи
Побед - 10 (38%)
Ничьих - 7 (27%)
Побед - 9 (35%)
38
Забитых мячей
37
1.46
В среднем за матч
1.42
7:3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
3 : 7
20.03.2012
Ноттингем Форест
Самая крупная ничья
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
1 : 1
10.08.2019
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ноттингем Форест
0 : 2
25.08.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
22.08.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Лидс
3 : 1
06.02.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
09.11.2025
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
2 : 1
04.04.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.02.2023
Лидс
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
08.02.2020
Лидс
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
1 : 1
10.08.2019
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
01.01.2019
Лидс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 1
27.10.2018
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
0 : 0
01.01.2018
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.08.2017
Лидс
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
2 : 0
25.01.2017
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
27.08.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
0 : 1
06.02.2016
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.12.2015
Лидс
Англия. Чемпион-Лига, 37 тур
Лидс
0 : 0
14.03.2015
Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига, 22 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
20.12.2014
Лидс
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лидс
0 : 2
21.04.2014
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
29.12.2013
Лидс
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
26.12.2012
Лидс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
2 : 1
22.09.2012
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
3 : 7
20.03.2012
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 4
29.11.2011
Лидс
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
4 : 1
02.04.2011
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
15.08.2010
Лидс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
11
Игор Жезус
ЦФ
9
Крис Вуд
(К) ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лидс
1
Джеймс Траффорд
ВР
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
Лидс
20
Лукас Перри
ВР
65
Джейден Лину
ЛЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
50
Alfie Cresswell
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
3-2-2-3
26
Селс
2
Дьоманде
31
Миленкович
23
Кунья
34
Эйна
3
Уильямс
21
Шлагер
8
Домингес
15
Калимуэндо
9
Вуд
11
Жезус
3-2-2-1-2
1
Траффорд
5
Мухаремович
30
Эльведи
6
Родон
24
Джастин
4
Ампаду
8
Лонгстафф
22
Танака
7
Джеймс
19
Окафор
14
Нмеча
15
Калимуэндо
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
15
Калимуэндо
3
Уильямс
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
3
Уильямс
34
Эйна
25
Нец
25
Нец
34
Эйна
11
Жезус
14
Ндой
14
Ндой
11
Жезус
2
Дьоманде
5
Мурильо
5
Мурильо
2
Дьоманде
8
Лонгстафф
10
Уилсон
10
Уилсон
8
Лонгстафф
19
Окафор
11
Ааронсон
11
Ааронсон
19
Окафор
22
Танака
18
Сташ
18
Сташ
22
Танака
7
Джеймс
2
Богль
2
Богль
7
Джеймс
14
Нмеча
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
14
Нмеча
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лидс
6
Ибраим Сангаре
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
6
Зак Эббот
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Оливер Глазнер
20
Лукас Перри
ВР
24
Яка Бийол
ЦЗ
50
Alfie Cresswell
ЦЗ
65
Джейден Лину
ЛЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
6
Ибраим Сангаре
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
6
Зак Эббот
ЦЗ
12
Джон
ВР
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
24
Яка Бийол
ЦЗ
50
Alfie Cresswell
ЦЗ
65
Джейден Лину
ЛЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Даниэль Фарке

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья в основное время. «Ноттингем» дома силeн и захочет реабилитироваться за недавнее поражение, а «Лидс» не уступает в последнее время и имеет хорошую оборону. Обе команды способны забить, но вряд ли кто-то сможет склонить чашу весов в свою пользу в основное время. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Кубка лиги между «Ноттингем Форест» и «Лидсом» состоится 25 августа 2026 года в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Ноттингем Форест» – «Лидс»: смотреть онлайн.

3.40
Ничья
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Автор: Миронов Николай
Англия. Кубок лиги Лидс Ноттингем Форест
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