Десятого мая 2026 года в 16:00 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. Основательно расклеившийся «Ньюкасл» попробует зацепиться за очки на «Сити Граунд» в Ноттингеме.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» шагали за европейской славой, но споткнулись об «Астон Виллу». Причем максимально болезненно. После минимальной победы на «Сити Граунд» «Форест» попал под каток в Бирмингеме – 0:4. Теперь команде Витора Перейры остается окончательно закрепить за собой место в АПЛ на следующий сезон.

Последние три игры:

Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:0 (Лига Европы)

Челси – Ноттингем Форест 1:3

Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:0 (ЛЕ)

«Ньюкасл»

«Сороки» с треском завалили кампанию в Премьер-лиге и готовятся к масштабной перестройке. На неделе стало известно, что Эдди Хау сохранит за собой пост менеджера команды (по-прежнему в фаворе у больших боссов), но состав претерпит радикальных изменений грядущим летом. Планируется масштабная работа на рынке. Причем, как «на вход», так и «на выход».

Последние три игры:

Ньюкасл – Брайтон 3:1

Арсенал – Ньюкасл 1:0

Ньюкасл – Борнмут 1:2

Очные встречи

Ньюкасл – Ноттингем Форест 2:0

Ньюкасл – Ноттингем Форест 4:3

Ноттингем Форест – Ньюкасл 1:3

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»

«Лесники» в не самом оптимальном эмоциональном состоянии после порки на «Вилла Парк», но даже ничья в игре с немотивированным «Ньюкаслом» может засейвить «Ноттингем» в АПЛ. Полагаем, что хозяева найдут в себе силы как минимум не уступить.

Прогноз: победа «Ноттингема» с форой 0, коэффициент – 1,90. Прогноз на счет – 1:1/2:1.