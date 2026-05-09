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«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.90

09 мая 2026 11:07
Ноттингем Форест - Ньюкасл
10 мая 2026, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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1.90
Победа «Ноттингема» с форой 0
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Десятого мая 2026 года в 16:00 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. Основательно расклеившийся «Ньюкасл» попробует зацепиться за очки на «Сити Граунд» в Ноттингеме.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» шагали за европейской славой, но споткнулись об «Астон Виллу». Причем максимально болезненно. После минимальной победы на «Сити Граунд» «Форест» попал под каток в Бирмингеме – 0:4. Теперь команде Витора Перейры остается окончательно закрепить за собой место в АПЛ на следующий сезон.

Последние три игры:

  • Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:0 (Лига Европы)
  • Челси – Ноттингем Форест 1:3
  • Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:0 (ЛЕ)

«Ньюкасл»

«Сороки» с треском завалили кампанию в Премьер-лиге и готовятся к масштабной перестройке. На неделе стало известно, что Эдди Хау сохранит за собой пост менеджера команды (по-прежнему в фаворе у больших боссов), но состав претерпит радикальных изменений грядущим летом. Планируется масштабная работа на рынке. Причем, как «на вход», так и «на выход».

Последние три игры:

  • Ньюкасл – Брайтон 3:1
  • Арсенал – Ньюкасл 1:0
  • Ньюкасл – Борнмут 1:2

Очные встречи

  • Ньюкасл – Ноттингем Форест 2:0
  • Ньюкасл – Ноттингем Форест 4:3
  • Ноттингем Форест – Ньюкасл 1:3

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»

«Лесники» в не самом оптимальном эмоциональном состоянии после порки на «Вилла Парк», но даже ничья в игре с немотивированным «Ньюкаслом» может засейвить «Ноттингем» в АПЛ. Полагаем, что хозяева найдут в себе силы как минимум не уступить.

Прогноз: победа «Ноттингема» с форой 0, коэффициент – 1,90. Прогноз на счет – 1:1/2:1.

1.90
Победа «Ноттингема» с форой 0
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Ноттингем Форест
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