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«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027

28 августа 2026 9:45
Ливерпуль - Ноттингем Форест
29 авг. 2026, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Ливерпуля» с форой (-1)
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Матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» пройдет 29 августа 2026 года в Ливерпуле на «Энфилде». Хозяева стартовали с ничьей против «Ньюкасла» (2:2) и пока имеют лишь одно очко, а гости начали сезон с домашнего поражения от «Лидса» (0:1) и замыкают таблицу. При этом «Ливерпуль» не может победить в пяти последних матчах чемпионата, тогда как «Ноттингем» в прошлом сезоне дважды обыгрывал мерсисайдцев, включая разгром 3:0 на «Энфилде». Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые жаждут прервать неудачную серию перед своими болельщиками, или гости, которые уже доказали, что способны побеждать «Ливерпуль» на его поле?

Кто победит в матче

«Ливерпуль» подходит к игре с явным желанием прервать безвыигрышную серию в чемпионате – пять матчей без побед в Премьер-лиге. В атаке мерсисайдцы стабильны: они забивают в двенадцати из четырнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,60 гола. Однако оборона хозяев действует нестабильно – в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, что создаeт риски против организованного соперника. В стартовом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. В очных встречах с «Ноттингемом» у «Ливерпуля» есть преимущество (45 побед против 22), однако в последних двух домашних матчах они уступили со счeтом 0:1 и 0:3. Домашняя поддержка и класс игроков должны помочь хозяевам, но их неудачная история против этого соперника добавляет интриги.

«Ноттингем Форест» подходит к игре с уверенностью, подкреплeнной недавними победами над «Ливерпулем». Гости забивают в среднем 1,20 гола за последние пять матчей, а их оборона пропускает 1,00 мяча за тот же период – более надeжно, чем у хозяев. В стартовом туре «Ноттингем» уступил «Лидсу» (0:1), но в Кубке лиги проиграл тому же сопернику (0:2), что указывает на проблемы в атаке. Однако в товарищеских матчах команда выглядела достойно, побеждая «Брест» (2:0) и «Байер» (2:1). В очных встречах с «Ливерпулем» гости имеют положительную динамику в последние годы: они выиграли два из трeх последних матчей на «Энфилде» и в целом редко проигрывают мерсисайдцам в последнее время. Это психологическое преимущество может помочь «Ноттингему» увезти очки из Ливерпуля.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и класс «Ливерпуля», его нестабильность в защите и неудачная серия в чемпионате, а также успешная история «Ноттингема» на «Энфилде» делают этот матч непредсказуемым. Хозяева должны одержать победу, но гости способны забить. Наиболее вероятный исход – победа «Ливерпуля» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ливерпуль» имеет перевес: 45 побед против 22 у «Ноттингема», ещe 24 встречи завершились вничью. Однако в последних матчах на «Энфилде» гости выиграли дважды при одном поражении, включая разгром 3:0 в ноябре 2025 года. Текущая форма «Ливерпуля» в чемпионате – пять матчей без побед, тогда как «Ноттингем» показывает неплохую игру в обороне и умеет забивать. Очная статистика последних лет складывается в пользу гостей, что добавляет интриги в предстоящий матч.

Личные встречи
Побед - 5 (50%)
Ничьих - 2 (20%)
Побед - 3 (30%)
12
Забитых мячей
10
1.2
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ливерпуль
3 : 2
22.04.2023
Ноттингем Форест
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
2 : 2
29.08.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
2 : 2
29.08.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
22.02.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
0 : 3
22.11.2025
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
14.01.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.09.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
02.03.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ливерпуль
3 : 0
29.10.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ливерпуль
3 : 2
22.04.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
22.10.2022
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/4 финала
Ноттингем Форест
0 : 1
20.03.2022
Ливерпуль
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
67
Льюис Кумас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-3-2
1
Алиссон
6
Керкез
4
ван Дейк
5
Жаке
30
Фримпонг
10
Мак Аллистер
23
Муньос
7
Вирц
18
Гакпо
9
Исак
8
Собослаи
3-2-2-2-1
26
Селс
5
Мурильо
31
Миленкович
23
Кунья
34
Эйна
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
21
Шлагер
14
Ндой
24
Макэйти
11
Жезус
18
Гакпо
73
Нгумоха
73
Нгумоха
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
42
Ньони
42
Ньони
10
Мак Аллистер
5
Жаке
33
Араухо
33
Араухо
5
Жаке
30
Фримпонг
38
Гравенберх
38
Гравенберх
30
Фримпонг
6
Керкез
33
Цимикас
33
Цимикас
6
Керкез
14
Ндой
19
Делап
19
Делап
14
Ндой
34
Эйна
25
Нец
25
Нец
34
Эйна
24
Макэйти
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
24
Макэйти
11
Жезус
8
Домингес
8
Домингес
11
Жезус
Остались в запасе
Ливерпуль
Ноттингем Форест
67
Льюис Кумас
ЛВ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Андони Ираола
12
Джон
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
67
Льюис Кумас
ЛВ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ливерпуль
Точно не сыграют
Конор Брэдли
ПЗ
Уго Экитике
ПВ
Джо Гомес
ЦЗ
Джованни Леони
ЦЗ
Федерико Кьеза
ЛВ
Стефан Байчетич
ОП
Харви Эллиот
АП
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Николо Савона
ПЗ
Ибраим Сангаре
ОП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ливерпуля» с разницей как минимум в один мяч. Класс и домашняя поддержка хозяев должны помочь им прервать неудачную серию, несмотря на проблемы в обороне и успешную историю «Ноттингема» на «Энфилде». Гости способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Ливерпуля» с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» состоится 29 августа 2026 года в Ливерпуле на «Энфилде» и начнется в 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Ливерпуля» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Ливерпуль
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