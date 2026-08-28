Матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» пройдет 29 августа 2026 года в Ливерпуле на «Энфилде». Хозяева стартовали с ничьей против «Ньюкасла» (2:2) и пока имеют лишь одно очко, а гости начали сезон с домашнего поражения от «Лидса» (0:1) и замыкают таблицу. При этом «Ливерпуль» не может победить в пяти последних матчах чемпионата, тогда как «Ноттингем» в прошлом сезоне дважды обыгрывал мерсисайдцев, включая разгром 3:0 на «Энфилде». Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые жаждут прервать неудачную серию перед своими болельщиками, или гости, которые уже доказали, что способны побеждать «Ливерпуль» на его поле?

Кто победит в матче

«Ливерпуль» подходит к игре с явным желанием прервать безвыигрышную серию в чемпионате – пять матчей без побед в Премьер-лиге. В атаке мерсисайдцы стабильны: они забивают в двенадцати из четырнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,60 гола. Однако оборона хозяев действует нестабильно – в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, что создаeт риски против организованного соперника. В стартовом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. В очных встречах с «Ноттингемом» у «Ливерпуля» есть преимущество (45 побед против 22), однако в последних двух домашних матчах они уступили со счeтом 0:1 и 0:3. Домашняя поддержка и класс игроков должны помочь хозяевам, но их неудачная история против этого соперника добавляет интриги.

«Ноттингем Форест» подходит к игре с уверенностью, подкреплeнной недавними победами над «Ливерпулем». Гости забивают в среднем 1,20 гола за последние пять матчей, а их оборона пропускает 1,00 мяча за тот же период – более надeжно, чем у хозяев. В стартовом туре «Ноттингем» уступил «Лидсу» (0:1), но в Кубке лиги проиграл тому же сопернику (0:2), что указывает на проблемы в атаке. Однако в товарищеских матчах команда выглядела достойно, побеждая «Брест» (2:0) и «Байер» (2:1). В очных встречах с «Ливерпулем» гости имеют положительную динамику в последние годы: они выиграли два из трeх последних матчей на «Энфилде» и в целом редко проигрывают мерсисайдцам в последнее время. Это психологическое преимущество может помочь «Ноттингему» увезти очки из Ливерпуля.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и класс «Ливерпуля», его нестабильность в защите и неудачная серия в чемпионате, а также успешная история «Ноттингема» на «Энфилде» делают этот матч непредсказуемым. Хозяева должны одержать победу, но гости способны забить. Наиболее вероятный исход – победа «Ливерпуля» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ливерпуль» имеет перевес: 45 побед против 22 у «Ноттингема», ещe 24 встречи завершились вничью. Однако в последних матчах на «Энфилде» гости выиграли дважды при одном поражении, включая разгром 3:0 в ноябре 2025 года. Текущая форма «Ливерпуля» в чемпионате – пять матчей без побед, тогда как «Ноттингем» показывает неплохую игру в обороне и умеет забивать. Очная статистика последних лет складывается в пользу гостей, что добавляет интриги в предстоящий матч.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ливерпуля» с разницей как минимум в один мяч. Класс и домашняя поддержка хозяев должны помочь им прервать неудачную серию, несмотря на проблемы в обороне и успешную историю «Ноттингема» на «Энфилде». Гости способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Ливерпуля» с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» состоится 29 августа 2026 года в Ливерпуле на «Энфилде» и начнется в 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.