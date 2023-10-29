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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ноттингем Форест
Ливерпуль - Ноттингем Форест: обзор матча 29 октября 2023
Ливерпуль
29.10.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
31'
Д. Жота
35'
Д. Нуньес
77'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Ноттингем Форест
90'
Желтая карточка
И. Сангаре
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
89'
83'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
М. Гиббс-Уайт
83'
Замена
А. Сантос
️️️️
О. Мангала
Замена
В. Эндо
️️️️
Д. Нуньес
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Собослаи
77'
69'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
В. Боли
69'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
О. Эйна
69'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Н. Домингес
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Р. Гравенберх
59'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
58'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Жота
58'
52'
Желтая карточка
Н. Домингес
ГОЛ! 2:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
Д. Собослаи
35'
33'
Желтая карточка
О. Мангала
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
31'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
92
Серж Орье
(К)
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
3-4-2-1
30
Тернер
30
Боли
19
Ниахате
5
Мурильо
34
Эйна
6
Сангаре
23
Мангала
92
Орье
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
19
Эланга
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
29
Нуньес
3
Эндо
3
Эндо
29
Нуньес
8
Гравенберх
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Гравенберх
20
Жота
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Жота
34
Эйна
15
Тоффоло
15
Тоффоло
34
Эйна
10
Гиббс-Уайт
3
Уильямс
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
23
Мангала
17
Сантос
17
Сантос
23
Мангала
8
Домингес
22
Йетс
22
Йетс
8
Домингес
30
Боли
14
Авонийи
14
Авонийи
30
Боли
Остались в запасе
Ливерпуль
Ноттингем Форест
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Ливерпуль - Ноттингем Форест
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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