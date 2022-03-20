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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттингем Форест - Ливерпуль
Ноттингем Форест - Ливерпуль: обзор матча 20 марта 2022
Ноттингем Форест
20.03.2022, воскресенье, 21:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
78'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Ливерпуль
Замена
К. Силва
️️️️
Д. Коулбэк
90'
+1
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
К. Цимикас
Замена
А. Майтен
️️️️
Ф. Зинкернагель
78'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
77'
Замена
Кафу
️️️️
Д. Лолли
65'
64'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Фабиньо
64'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Н. Кейта
64'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Х. Эллиот
64'
Замена
Л. Диас
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
60'
Желтая карточка
Д. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-1-2-2-2
34
Хорват
2
Фигейреду
6
Уорролл
99
Спенс
37
Гарнер
4
Коулбэк
22
Йетс
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Дэвис
11
Лолли
4-1-2-2-1
1
Алиссон
2
Гомес
16
Конате
4
ван Дейк
33
Цимикас
6
Фабиньо
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
10
Эллиот
20
Жота
9
Фирмино
11
Лолли
88
Кафу
88
Кафу
11
Лолли
11
Зинкернагель
77
Майтен
77
Майтен
11
Зинкернагель
4
Коулбэк
10
Силва
10
Силва
4
Коулбэк
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
8
Кейта
14
Хендерсон
14
Хендерсон
8
Кейта
6
Фабиньо
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
14
Диас
14
Диас
21
Окслэд-Чемберлен
10
Эллиот
18
Минамино
18
Минамино
10
Эллиот
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ливерпуль
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
30
Брис Самба
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
13
Адриан
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
30
Брис Самба
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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