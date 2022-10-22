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Ноттингем Форест - Ливерпуль
Ноттингем Форест - Ливерпуль: обзор матча 22 октября 2022
Ноттингем Форест
22.10.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
55'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Ливерпуль
Желтая карточка
Р. Лоди
89'
Желтая карточка
Д. Уорролл
88'
Замена
О. Мангала
️️️️
Ш. Куяте
80'
76'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Р. Лоди
️️️️
Н. Уильямс
73'
Замена
Д. Уорролл
️️️️
Т. Авонийи
64'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Лингард
64'
62'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Ф. Карвалью
62'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
55'
54'
Желтая карточка
Д. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4-1-3-1-1
1
Хендерсон
92
Орье
27
Кук
26
Маккена
3
Уильямс
8
Куяте
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
77
Лингард
14
Авонийи
3-1-2-3-1
1
Алиссон
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
21
Джонс
10
Салах
14
Карвалью
10
Эллиот
9
Фирмино
3
Уильямс
6
Лоди
6
Лоди
3
Уильямс
14
Авонийи
6
Уорролл
6
Уорролл
14
Авонийи
8
Куяте
23
Мангала
23
Мангала
8
Куяте
77
Лингард
22
Джонсон
22
Джонсон
77
Лингард
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
14
Карвалью
14
Хендерсон
14
Хендерсон
14
Карвалью
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ливерпуль
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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