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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Ливерпуль
Ноттингем Форест - Ливерпуль: обзор матча 14 января 2025
Ноттингем Форест
14.01.2025, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
8'
К. Вуд
66'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Ливерпуль
Замена
А. Морено
️️️️
Н. Уильямс
90'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
90'
Замена
Морато
️️️️
М. Гиббс-Уайт
90'
Замена
Ж. Силва
️️️️
К. Хадсон-Одои
83'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Р. Йетс
76'
75'
Замена
К. Джонс
️️️️
Л. Диас
70'
Желтая карточка
Л. Диас
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
Пас отдал
К. Цимикас
66'
Замена
Д. Жота
️️️️
И. Конате
65'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
Желтая карточка
Р. Йетс
53'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Эланга
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
4-2-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
3
Уильямс
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
5
Морато
5
Морато
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
8
Домингес
8
Домингес
22
Йетс
7
Хадсон-Одои
20
Силва
20
Силва
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
3
Робертсон
21
Цимикас
21
Цимикас
3
Робертсон
14
Диас
21
Джонс
21
Джонс
14
Диас
16
Конате
20
Жота
20
Жота
16
Конате
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ливерпуль
1
Карлос Мигел
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
6
23
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
233
553
Сейвы
5
2
Точность передач %
68
84
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.95
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
- : -
02.12.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
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