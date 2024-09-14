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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ноттингем Форест
Ливерпуль - Ноттингем Форест: обзор матча 14 сентября 2024
Ливерпуль
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
72'
К. Хадсон-Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Э. Эланга
Желтая карточка
Д. Собослаи
86'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
83'
81'
Замена
Ж. Силва
️️️️
К. Вуд
81'
Замена
Морато
️️️️
М. Гиббс-Уайт
80'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Морено
Замена
К. Джонс
️️️️
И. Конате
75'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
75'
72'
ГОЛ! 0:1!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Э. Эланга
66'
Желтая карточка
М. Селс
Желтая карточка
Э. Робертсон
62'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Л. Диас
61'
Замена
К. Брэдли
️️️️
А. Мак Аллистер
61'
61'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Э. Андерсон
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Жота
60'
54'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Н. Домингес
45'
+1
Желтая карточка
Р. Йетс
44'
Желтая карточка
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-4-1-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
30
Уорд-Проус
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
8
Домингес
5
Андерсон
9
Вуд
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
12
Брэдли
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
16
Конате
21
Джонс
21
Джонс
16
Конате
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
10
Гиббс-Уайт
5
Морато
5
Морато
10
Гиббс-Уайт
11
Алекс Морено
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Алекс Морено
9
Вуд
20
Силва
20
Силва
9
Вуд
5
Андерсон
19
Эланга
19
Эланга
5
Андерсон
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
8
Домингес
Остались в запасе
Ливерпуль
Ноттингем Форест
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ливерпуль - Ноттингем Форест
4
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
6
Офсайды
0
5
Количество передач
591
262
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.6
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
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