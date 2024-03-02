Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Ливерпуль
Ноттингем Форест - Ливерпуль: обзор матча 02 марта 2024
Ноттингем Форест
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
90+9'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Ливерпуль
Желтая карточка
А. Фелипе
90'
+11
90'
+9
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
А. Мак Аллистер
Желтая карточка
Данило
90'
+3
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
90'
+3
85'
Желтая карточка
Д. Даннс
84'
Замена
К. Цимикас
️️️️
К. Брэдли
84'
Замена
Д. Даннс
️️️️
К. Гакпо
Замена
Данило
️️️️
Н. Домингес
79'
76'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Х. Эллиот
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Д. Ориги
65'
60'
Замена
В. Эндо
️️️️
Б. Кларк
60'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Э. Робертсон
59'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Данило
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Джо Гарднер
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
67
Льюис Кумас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
76
Джейден Даннс
ЦФ
4-3-2-1
26
Селс
15
Тоффоло
12
Омобамиделе
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Домингес
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
27
Ориги
3-2-2-3
1
Келлехер
16
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Брэдли
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
8
Кларк
18
Гакпо
10
Эллиот
14
Диас
8
Домингес
8
Данило
8
Данило
8
Домингес
27
Ориги
14
Авонийи
14
Авонийи
27
Ориги
12
Брэдли
33
Цимикас
33
Цимикас
12
Брэдли
8
Кларк
3
Эндо
3
Эндо
8
Кларк
10
Эллиот
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Эллиот
3
Робертсон
29
Нуньес
29
Нуньес
3
Робертсон
18
Гакпо
76
Даннс
76
Даннс
18
Гакпо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ливерпуль
30
Мэтт Тернер
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Джо Гарднер
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Адриан
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
67
Льюис Кумас
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Джо Гарднер
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
67
Льюис Кумас
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль
3
2
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
12
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
275
644
Сейвы
1
2
Точность передач %
67
86
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
5
19
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.92
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Ливерпуль
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
00:54
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
00:54
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+