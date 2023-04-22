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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ноттингем Форест
Ливерпуль - Ноттингем Форест: обзор матча 22 апреля 2023
Ливерпуль
22.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
47'
Д. Жота
55'
Д. Жота
70'
М. Салах
51'
Н. Уильямс
67'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Ноттингем Форест
87'
Замена
А. Айю
️️️️
Р. Лоди
87'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Т. Авонийи
86'
Замена
С. Сарридж
️️️️
А. Фелипе
83'
Желтая карточка
Н. Уильямс
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Джонс
81'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Жота
81'
76'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Р. Фройлер
ГОЛ! 3:2!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
70'
67'
ГОЛ! 2:2!
М. Гиббс-Уайт
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Фабиньо
60'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Жота
Пас отдал
Э. Робертсон
55'
51'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уильямс
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
Фабиньо
47'
30'
Замена
Д. Уорролл
️️️️
С. Маккена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Хендерсон
20
Жота
18
Гакпо
10
Салах
3-4-2-1
1
Навас
19
Ниахате
26
Маккена
18
Фелипе
3
Уильямс
23
Мангала
8
Данило
6
Лоди
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
14
Авонийи
6
Фабиньо
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Фабиньо
21
Джонс
20
Милнер
20
Милнер
21
Джонс
20
Жота
14
Диас
14
Диас
20
Жота
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
26
Маккена
6
Уорролл
6
Уорролл
26
Маккена
19
Фройлер
22
Джонсон
22
Джонсон
19
Фройлер
6
Лоди
24
Айю
24
Айю
6
Лоди
18
Фелипе
9
Сарридж
9
Сарридж
18
Фелипе
14
Авонийи
17
Деннис
17
Деннис
14
Авонийи
Остались в запасе
Ливерпуль
Ноттингем Форест
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Ливерпуль - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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