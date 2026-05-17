Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 13:20
Манчестер Юнайтед
17.05.2026, воскресенье, 14:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
5' Л. Шоу 55' М. Кунья 76' Б. Мбемо
53' Морато 78' М. Гиббс-Уайт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
4-2-2-2
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
5
Морато
25
Нец
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
20
Хатчинсон
5
Андерсон
11
Жезус
9
Вуд
10
Кунья
17
Доргу
17
Доргу
10
Кунья
5
Каземиро
7
Маунт
7
Маунт
5
Каземиро
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
25
Нец
23
Кунья
23
Кунья
25
Нец
8
Домингес
6
Сангаре
6
Сангаре
8
Домингес
11
Жезус
24
Макэйти
24
Макэйти
11
Жезус
20
Хатчинсон
7
Баква
7
Баква
20
Хатчинсон
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Майкл Кэррик
12
Джон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Витор Перейра
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Беньямин Шешко
ЦФ
Матейс де Лигт
ЦЗ
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Ола Эйна
ПЗ
Мурильо
ЦЗ
Вилли Боли
ЦЗ
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Николо Савона
ПЗ
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
2
1
Всего ударов по воротам
29
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
5
Офсайды
0
1
Количество передач
438
472
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
12
3
Удары из пределов штрафной
21
11
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
4.57
1.88
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ноттингем Форест», 37-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
1
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
2
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
11
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
6
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+