17.05.2026, воскресенье, 14:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
4-2-2-2
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
5
Морато
25
Нец
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
20
Хатчинсон
5
Андерсон
11
Жезус
9
Вуд
10
Кунья
17
Доргу
17
Доргу
10
Кунья
5
Каземиро
7
Маунт
7
Маунт
5
Каземиро
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
25
Нец
23
Кунья
23
Кунья
25
Нец
8
Домингес
6
Сангаре
6
Сангаре
8
Домингес
11
Жезус
24
Макэйти
24
Макэйти
11
Жезус
20
Хатчинсон
7
Баква
7
Баква
20
Хатчинсон
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Майкл Кэррик
12
Джон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Витор Перейра
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
2
1
Всего ударов по воротам
29
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
5
Офсайды
0
1
Количество передач
438
472
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
12
3
Удары из пределов штрафной
21
11
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
4.57
1.88
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ноттингем Форест», 37-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»
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Источник: «Бомбардир»