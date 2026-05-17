Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ноттингем Форест», 37-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 14:30 по московскому времени.