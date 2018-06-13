Ширер: «Атмосфера в России самая потрясающая»

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер прибыл в Россию, где он будет работать в качестве эксперта на телевидении во время проведения чемпионата мира-2018.

«За несколько недель до чемпионата мира постоянно повторяли одно и то же: «Будь осторожен, аккуратнее с этим, внимательнее с тем…

Я здесь уже 24 часа, меня тепло приняли, атмосфера уже сейчас самая потрясающая. Ждут не дождусь, когда все начнется!» – написал Ширер в твиттере.