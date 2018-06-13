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    Ширер: «Атмосфера в России самая потрясающая»

    Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер прибыл в Россию, где он будет работать в качестве эксперта на телевидении во время проведения чемпионата мира-2018.

    «За несколько недель до чемпионата мира постоянно повторяли одно и то же: «Будь осторожен, аккуратнее с этим, внимательнее с тем…

    Я здесь уже 24 часа, меня тепло приняли, атмосфера уже сейчас самая потрясающая. Ждут не дождусь, когда все начнется!» – написал Ширер в твиттере.

    Источник: Twitter

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    13.06.2018 06:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июня 2018, 14:05

      ну так накушаются водяры и атмосфера вообще огонь !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 11:37

      ну вот, главное своим не забудь рассказать что зря они наговаривали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 июня 2018, 10:16

      атмосфера шикарная, промышленность то вредных выьросов не делает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 09:07

      Хороших репортажей Алан!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 июня 2018, 08:29

      В добрый путь!

      3
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 13 июня 2018, 08:05

      Всегда любил его как футболиста!!!!

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 13 июня 2018, 07:08

      Красава!!! Приедешь в Англию передай всем, как в России хорошо!!!

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