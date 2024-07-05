Ширер – о Роналду: «Конец приближается, а лев отворачивается от него»

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер высказался о проблеме нападающего Португалии Криштиану Роналду.

«Есть определенное величие в том, как приближается конец, а лев отворачивается от него. Возможно, Роналду будет играть еще лет пять, честь и хвала ему, если так. Но мне кажется, что Криштиану не хочет быть посмешищем.

Даже львы не могут угнаться за своей тенью. Но Роналду пытается», – сказал Ширер.

Роналду 39 лет.

Сейчас он на Евро-2024.

В 1/4 финала Португалия сыграет с Францией.

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