Стерлинг – первый после Ширера автор хет-трика за клуб и сборную Англии в течение месяца

Ч-ж герой Англии, свои уже ни на что не способны. Где молодые Джерарды, Ширеры, Бэкхэмы...? Нету их их, ч-ж дешевая шпана всех повывела. И у нас так хотят сделать!
Сборная Англии обыграла команду Чехии (5:0) в 1-м туре квалификации к чемпионату Европы 2020 года.
Полузащитник Рахим Стерлинг оформил хет-трик. 9-го марта он забил три мяча «Уотфорду» за «Манчестер Сити» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.
Последним, кто забивал за клуб и сборную Англии в течение одного месяца, был экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер в сентябре 1999 года.
- У 24-летнего Стерлинга 19 голов и 16 ассистов в 40 матчах за «Сити».
- Он уступил место на поле Каллуму Хадсону-Одои, который стал самым молодым дебютантом в истории сборной.