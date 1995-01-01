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    Стерлинг – первый после Ширера автор хет-трика за клуб и сборную Англии в течение месяца

    Сборная Англии обыграла команду Чехии (5:0) в 1-м туре квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

    Полузащитник Рахим Стерлинг оформил хет-трик. 9-го марта он забил три мяча «Уотфорду» за «Манчестер Сити» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.

    Последним, кто забивал за клуб и сборную Англии в течение одного месяца, был экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер в сентябре 1999 года.

    Источник: Opta Joe

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    Сегодня, 07:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4022

      prezent2017 4 минуты назад

      Ч-ж герой Англии, свои уже ни на что не способны. Где молодые Джерарды, Ширеры, Бэкхэмы...? Нету их их, ч-ж дешевая шпана всех повывела. И у нас так хотят сделать!

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