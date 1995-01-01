Стерлинг – первый после Ширера автор хет-трика за клуб и сборную Англии в течение месяца

Сборная Англии обыграла команду Чехии (5:0) в 1-м туре квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

Полузащитник Рахим Стерлинг оформил хет-трик. 9-го марта он забил три мяча «Уотфорду» за «Манчестер Сити» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.

Последним, кто забивал за клуб и сборную Англии в течение одного месяца, был экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер в сентябре 1999 года.