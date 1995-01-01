Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии

Встреча 1-го тура отборочной стадии Евро-2020 Англия – Чехия завершилась со счетом 5:0.

На 70-й минуте полузащитник хозяев Каллум Хадсон-Одои заменил хавбека Рахиму Стерлингу.

В возрасте 18 лет и 135 дней игрок «Челси» стал самым молодым дебютантом в истории сборной.

Англичанин является воспитанником лондонского клуба. В текущем сезоне забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач в 24-х матчах всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Зимой Хадсон-Одои был единственной трансферной целью «Баварии». Также известно об интересе «ПСЖ», «Боруссии» и «Ливерпуля».