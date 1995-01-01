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    Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии

    Встреча 1-го тура отборочной стадии Евро-2020 АнглияЧехия завершилась со счетом 5:0.

    На 70-й минуте полузащитник хозяев Каллум Хадсон-Одои заменил хавбека Рахиму Стерлингу.

    В возрасте 18 лет и 135 дней игрок «Челси» стал самым молодым дебютантом в истории сборной.

    Англичанин является воспитанником лондонского клуба. В текущем сезоне забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач в 24-х матчах всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

    Зимой Хадсон-Одои был единственной трансферной целью «Баварии». Также известно об интересе «ПСЖ», «Боруссии» и «Ливерпуля».

    Источник: Opta Joe

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