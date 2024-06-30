Ширер раскритиковал фанатов Англии, бросавших стаканчики в Саутгейта

Экс-игрок Англии Алан Ширер поделился мыслями по поводу болельщиков, бросивших стаканчики в наставника английской сборной Гарета Саутгейта.
«Он в курсе реакции толпы. Неправильно, что в него бросали стаканчики. Болельщики могут выразить недовольство, но не так. Саутгейт все понимает, он говорил, что может быть проблемой, пытаясь снять напряжение с игроков и переложить его на себя. Именно так поступают топ-тренеры, когда команда находится под давлением», – заявил Ширер.
- Англия сумела выйти из своего квартета, финишировав на 1-й позиции с 5 турнирными баллами. В 1-м туре английская сборная оказалась сильнее Сербии (1:0), в следующем поединке англичане поделили очки с Данией (1:0). В заключительном туре дружина Саутгейта разошлась миром со Словенией (0:0).
- Теперь в 1/8 финала континентального первенства в Германии Англия сыграет со Словакией, занявшей в своей группе 3-ю позицию.
- Гарет Саутгейт, утвержденный наставником сборной Англии в 2016 году, провел 98 встреч во всех турнирах, в которых одержал 61 победу. Также в активе тренера 20 ничьих и 17 поражений. С командой Саутгейт завоевал серебро Евро-2020.
Источник: Goal