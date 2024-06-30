Ширер раскритиковал фанатов Англии, бросавших стаканчики в Саутгейта

Экс-игрок Англии Алан Ширер поделился мыслями по поводу болельщиков, бросивших стаканчики в наставника английской сборной Гарета Саутгейта.

«Он в курсе реакции толпы. Неправильно, что в него бросали стаканчики. Болельщики могут выразить недовольство, но не так. Саутгейт все понимает, он говорил, что может быть проблемой, пытаясь снять напряжение с игроков и переложить его на себя. Именно так поступают топ-тренеры, когда команда находится под давлением», – заявил Ширер.