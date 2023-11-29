Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Бывший игрок сборной Англии оценил решение судей матча «ПСЖ» — «Ньюкасл»

    Бывший игрок сборной Англии оценил решение судей матча «ПСЖ» — «Ньюкасл»

    Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал решение судей матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Ньюкасл», назначивших пенальти в ворота гостей в концовке встречи.

    «Превосходная игра на выезде в исполнении каждого футболиста. Она не должна была быть испорчена отвратительным решением», – написал Ширер.

    • Матч завершился со счетом 1:1.
    • Счет открыл на 24-й минуте нападающий «Ньюкасла» Александер Исак.
    • Килиан Мбаппе сравнял счет с пенальти на 90+8-й минуте. Гол Позволил «ПСЖ» уйти от поражения.
    • На матче работала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.

    Новости по теме
    Мбаппе выразил разочарование после матча с «Ньюкаслом»
    Лига чемпионов. «ПСЖ» спас ничью с «Ньюкаслом» (1:1), забив на 98-й минуте; «Боруссия» Д сильнее «Милана» (3:1) 4
    Болельщики «ПСЖ» и «Ньюкасла» подрались в пабе 3
    Источник: Страница Алана Ширера в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+