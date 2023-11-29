Бывший игрок сборной Англии оценил решение судей матча «ПСЖ» — «Ньюкасл»

Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал решение судей матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Ньюкасл», назначивших пенальти в ворота гостей в концовке встречи.
«Превосходная игра на выезде в исполнении каждого футболиста. Она не должна была быть испорчена отвратительным решением», – написал Ширер.
- Матч завершился со счетом 1:1.
- Счет открыл на 24-й минуте нападающий «Ньюкасла» Александер Исак.
- Килиан Мбаппе сравнял счет с пенальти на 90+8-й минуте. Гол позволил «ПСЖ» уйти от поражения.
- На матче работала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.
Источник: Страница Алана Ширера в соцсети X