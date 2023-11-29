Бывший игрок сборной Англии оценил решение судей матча «ПСЖ» — «Ньюкасл»

Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал решение судей матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Ньюкасл», назначивших пенальти в ворота гостей в концовке встречи.

«Превосходная игра на выезде в исполнении каждого футболиста. Она не должна была быть испорчена отвратительным решением», – написал Ширер.