Мбаппе выразил разочарование после матча с «Ньюкаслом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) оценил игру своей команды.

«Это полное разочарование. В матче Лиги чемпионов нельзя иметь так много возможностей и не забить. Дело в нас, игроках, мы должны быть более точными и лучше работать. У меня тоже были шансы, которые я обязан был реализовывать, это ясно. Все, у кого есть глаза, видели, что мы доминировали в этой встрече», – сказал Мбаппе.

Француз забил гол, реализовав пенальти на 90+8-й минуте игры.

Парижане занимают перед последним туром второе место в группе с 7 очками.

У идущих следом «Ньюкасла» и «Милана» по 5 очков.

В 6-м туре «ПСЖ» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией», которая уже обеспечила себе выход в плей-офф.

Развязка в ЛЧ все ближе: ставьте на главные матчи с бонусом в 17000₽!