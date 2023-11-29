Мбаппе выразил разочарование после матча с «Ньюкаслом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) оценил игру своей команды.

«Это полное разочарование. В матче Лиги чемпионов нельзя иметь так много возможностей и не забить. Дело в нас, игроках, мы должны быть более точными и лучше работать. У меня тоже были шансы, которые я обязан был реализовывать, это ясно. Все, у кого есть глаза, видели, что мы доминировали в этой встрече», – сказал Мбаппе.