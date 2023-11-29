Дженас назвал ограблением «Ньюкасла» пенальти в пользу «ПСЖ»

Бывший игрок сборной Англии Джермейн Дженас прокомментировал решение судей матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Ньюкасл» (1:1), назначивших пенальти в ворота гостей в концовке встречи.
«Что Валентино Ливраменто надо было сделать с руками? Замотать вокруг спины? Я взбешен. Это должна была быть историческая победа «Ньюкасла». Его ограбили», – считает Дженас.
- Счет открыл на 24-й минуте нападающий «Ньюкасла» Александер Исак.
- Килиан Мбаппе сравнял счет с пенальти на 90+8-й минуте. Гол позволил «ПСЖ» уйти от поражения.
- На матче работала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.
Источник: ВВС