Дженас назвал ограблением «Ньюкасла» пенальти в пользу «ПСЖ»

Бывший игрок сборной Англии Джермейн Дженас прокомментировал решение судей матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Ньюкасл» (1:1), назначивших пенальти в ворота гостей в концовке встречи.

«Что Валентино Ливраменто надо было сделать с руками? Замотать вокруг спины? Я взбешен. Это должна была быть историческая победа «Ньюкасла». Его ограбили», – считает Дженас.