Луис Энрике оценил игру «ПСЖ» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил результат матча с «Ньюкаслом» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы заслужили победу. Здорово играли весь матч и были лучше, чем «Ньюкасл». Результат не отражает того, что было на поле. Но таков футбол. Мы одна из команд, которая забивает больше всех в Европе, но в этот день мяч, похоже, не хотел идти в ворота.

Я выпустил Данилу Перейру, потому что он хорошо контролирует мяч. Мы хотели с самого начала доминировать над соперником и сделали это. Я очень рад, что ребята сохраняли терпение и не дали разочарованию захлестнуть их», – сказал Луис Энрике.