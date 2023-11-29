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    Луис Энрике оценил игру «ПСЖ» в матче с «Ньюкаслом»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил результат матча с «Ньюкаслом» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы заслужили победу. Здорово играли весь матч и были лучше, чем «Ньюкасл». Результат не отражает того, что было на поле. Но таков футбол. Мы одна из команд, которая забивает больше всех в Европе, но в этот день мяч, похоже, не хотел идти в ворота.

    Я выпустил Данилу Перейру, потому что он хорошо контролирует мяч. Мы хотели с самого начала доминировать над соперником и сделали это. Я очень рад, что ребята сохраняли терпение и не дали разочарованию захлестнуть их», – сказал Луис Энрике.

    • Парижане сравняли счет в матче на 90+8-й минуте – Килиан Мбаппе реализовал пенальти.
    • «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, набрав семь очков.
    • «Ньюкасл» находится на третьем месте, набрав пять очков. Столько же очков у «Милана».

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    Источник: tuttomercatoweb.com

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