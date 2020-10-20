Канчельскис – в топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учетом инфляции

Бывший нападающий сборной России, «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис вошел в топ-10 самых дорогих трансферов в истории АПЛ с учетом инфляции.

Полностью рейтинг портала Give Me Sport выглядит так:

1. Алан Ширер («Ньюкасл»), 1996 год – 18,9 миллионов фунтов. На сегодня – 157,7 миллионов.

2. Поль Погба («МЮ»), 2016 год – 89 миллионов. На сегодня – 150,37 миллионов.

3. Кевин Де Брюйне («Ман Сити»), 2015 год – 68,4 миллионов. На сегодня – 124,9 миллиона.

4. Фернандо Торрес («Челси»), 2011 год – 52,65 миллиона. На сегодня – 122,09 миллиона.

5. Стэн Коллимор («Ливерпуль»), 1995 год – 11,7 миллионов. На сегодня – 121,02 миллионов.

6. Деннис Бергкамп («Арсенал»), 1995 год – 10,31 миллионов. На сегодня – 104,78 миллиона.

7. Рио Фердинанд («Лидс»), 2000 год – 23,4 миллиона. На сегодня – 71,97 миллионов.

8. Андрей Канчельскис («Эвертон»), 1995 год – 6,75 миллионов. На сегодня – 69,82 миллионов.

9. Крис Армстронг («Тоттенхэм»), 1995 год – 4,5 миллиона. На сегодня – 63,37 миллионов.

10. Стэн Коллимор («Астон Вилла»), 1997 год – 9,45 миллионов. На сегодня – 60,32 миллионов.