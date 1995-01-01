Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Канчельскис – в топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учетом инфляции

    Бывший нападающий сборной России, «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис вошел в топ-10 самых дорогих трансферов в истории АПЛ с учетом инфляции.

    Полностью рейтинг портала Give Me Sport выглядит так:

    1. Алан Ширер («Ньюкасл»), 1996 год – 18,9 миллионов фунтов. На сегодня – 157,7 миллионов.

    2. Поль Погба («МЮ»), 2016 год – 89 миллионов. На сегодня – 150,37 миллионов.

    3. Кевин Де Брюйне («Ман Сити»), 2015 год – 68,4 миллионов. На сегодня – 124,9 миллиона.

    4. Фернандо Торрес («Челси»), 2011 год – 52,65 миллиона. На сегодня – 122,09 миллиона.

    5. Стэн Коллимор («Ливерпуль»), 1995 год – 11,7 миллионов. На сегодня – 121,02 миллионов.

    6. Деннис Бергкамп («Арсенал»), 1995 год – 10,31 миллионов. На сегодня – 104,78 миллиона.

    7. Рио Фердинанд («Лидс»), 2000 год – 23,4 миллиона. На сегодня – 71,97 миллионов.

    8. Андрей Канчельскис («Эвертон»), 1995 год – 6,75 миллионов. На сегодня – 69,82 миллионов.

    9. Крис Армстронг («Тоттенхэм»), 1995 год – 4,5 миллиона. На сегодня – 63,37 миллионов.

    10. Стэн Коллимор («Астон Вилла»), 1997 год – 9,45 миллионов. На сегодня – 60,32 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Give Me Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79931
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru