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    Ширер назвал двух главных фаворитов сезона АПЛ

    Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер ответил, какие команды он считает претендентами на чемпионство в АПЛ.

    «Игра «Ливерпуля» в обороне не вызывает у меня уверенности. Команда Клоппа может находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в итоге чемпион определится между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

    Я не меняю свое мнение и считаю, что это снова будет гонка двух клубов», – сказал Ширер.

    После восьми туров топ-4 АПЛ выглядит так:

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    Источник: Dave Ockop

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