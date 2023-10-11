Ширер назвал двух главных фаворитов сезона АПЛ

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер ответил, какие команды он считает претендентами на чемпионство в АПЛ.
«Игра «Ливерпуля» в обороне не вызывает у меня уверенности. Команда Клоппа может находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в итоге чемпион определится между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».
Я не меняю свое мнение и считаю, что это снова будет гонка двух клубов», – сказал Ширер.
После восьми туров топ-4 АПЛ выглядит так:
- «Тоттенхэм» – 20 очков
- «Арсенал» – 20
- «Манчестер Сити» – 18
- «Ливерпуль» – 17
Источник: Dave Ockop