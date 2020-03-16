Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ширер – о чемпионстве «Ливерпуля»: «Это невероятно жестоко, но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул»

Ширер – о чемпионстве «Ливерпуля»: «Это невероятно жестоко, но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул»

16 марта 2020, 10:23
25

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер считает невозможным вручение чемпионского титула «Ливерпулю», если из-за коронавируса не удастся доиграть текущий сезон.

«Если сезон не будет завершeн, то не должно быть победителей и проигравших. Данный вариант очень суров для некоторых клубов, особенно для «Ливерпуля», но это единственный выход. Если вы не можете сыграть все матчи, то нельзя идти и раздавать титулы или задумываться о вылете каких-то команд.

Для «Ливерпуля» это было бы невероятно жестоко. Но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул. Несмотря на тот факт, что никто, очевидно, не сможет их догнать», – сказал Ширер.

  • «Ливерпуль» опережает идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
  • Для чемпионства команде Юргена Клоппа осталось победить в двух матчах.
  • Мерсисайдцы не становились чемпионами Англии с 1990 года.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Ширер Алан
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mig28
1584344929
Про Ньюкасл такое бы сказал?!
Ответить
кто там
1584346060
В данном случае, если Ливерпулю не отдадут чемпионский титул, то Ливерпулю стоит бойкотировать АПЛ ибо какого х. его лишать заслуженного титула, когда он впереди на 25 очков и до победы им нужно выиграть 2 игры?
Ответить
zabvo9406
1584346950
25 очков отрыва вот это жестоко!!! Ливер чемпион даже если доиграют!!!
Ответить
Graceful 713
1584348066
Дебилизм сплошной... Пусть доигрывают тогда в скафандрах или спец экипировках, масках и все такое. Но лишать Ливер титула- это сверх идиотизм
Ответить
mihail200606
1584350432
С таким отрывом ему обязаны отдать чемпионство, и никто вякать не должен..
Ответить
Valeron2790
1584353345
Не болею за Ливерпуль, но Команда Клоппа чемпион по праву. Даже если Ливерпуль будет выходить не основой, то наберёт эти несчатные 6 очков, да и МС вряд ли все свои 10 игр выиграет. И вообще, что значит обнулить? Вы вообще решили завязать с футболом? В ЛЧ от Англии в следующем году, по жребию поедут? Был бы Ньюкасл на первом, по другому бы крякал, Ширер.
Ответить
Garrincha58
1584355217
а кто такой Ширер чтобы решать вопросы в АПЛ некоторые футболисты заканчивая играть начинают думать что они боги и их мнение самое верное а если по чесноку им бы лучше бы помолчать и не разувать варежку Ливерпуль как никто в Европе достоин титула чемпиона своей страны
Ответить
СвинкаСправедливости
1584358161
Просто доиграйте чемпионат после перерыва и всё. Зато Вест Хем не вылетит, да? Вот это справедливость!
Ответить
AtticusFinch1
1584364097
-Ливерпуль: Наконец-то,спустя столько лет,2 победы и чемпионат наш!! -Короновирус:Подержи мое пиво...
Ответить
VVadic
1584366510
Наширялся этот Ширер и такую дичь несёт. С Ливером - понятно, а вот Реал-Барселона - будет обидно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+