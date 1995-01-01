Ширер – о чемпионстве «Ливерпуля»: «Это невероятно жестоко, но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул»

Просто надо...пропорционально пройденной дистанции турнира УМЕНЬШИТЬ РАЗМЕР МЕДАЛЕК)))
То есть: ЧЕМПИОН, конечно..но.. такой...маааленький...
Или: да не ВЫЛЕТЕЛ ИЗ АПЛ...а так... выпал...))
Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер считает невозможным вручение чемпионского титула «Ливерпулю», если из-за коронавируса не удастся доиграть текущий сезон.
«Если сезон не будет завершeн, то не должно быть победителей и проигравших. Данный вариант очень суров для некоторых клубов, особенно для «Ливерпуля», но это единственный выход. Если вы не можете сыграть все матчи, то нельзя идти и раздавать титулы или задумываться о вылете каких-то команд.
Для «Ливерпуля» это было бы невероятно жестоко. Но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул. Несмотря на тот факт, что никто, очевидно, не сможет их догнать», – сказал Ширер.
- «Ливерпуль» опережает идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
- Для чемпионства команде Юргена Клоппа осталось победить в двух матчах.
- Мерсисайдцы не становились чемпионами Англии с 1990 года.