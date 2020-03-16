Ширер – о чемпионстве «Ливерпуля»: «Это невероятно жестоко, но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул»

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер считает невозможным вручение чемпионского титула «Ливерпулю», если из-за коронавируса не удастся доиграть текущий сезон.

«Если сезон не будет завершeн, то не должно быть победителей и проигравших. Данный вариант очень суров для некоторых клубов, особенно для «Ливерпуля», но это единственный выход. Если вы не можете сыграть все матчи, то нельзя идти и раздавать титулы или задумываться о вылете каких-то команд.

Для «Ливерпуля» это было бы невероятно жестоко. Но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул. Несмотря на тот факт, что никто, очевидно, не сможет их догнать», – сказал Ширер.