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    Ширер – о чемпионстве «Ливерпуля»: «Это невероятно жестоко, но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул»

    Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер считает невозможным вручение чемпионского титула «Ливерпулю», если из-за коронавируса не удастся доиграть текущий сезон.

    «Если сезон не будет завершeн, то не должно быть победителей и проигравших. Данный вариант очень суров для некоторых клубов, особенно для «Ливерпуля», но это единственный выход. Если вы не можете сыграть все матчи, то нельзя идти и раздавать титулы или задумываться о вылете каких-то команд.

    Для «Ливерпуля» это было бы невероятно жестоко. Но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул. Несмотря на тот факт, что никто, очевидно, не сможет их догнать», – сказал Ширер.

    • «Ливерпуль» опережает идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
    • Для чемпионства команде Юргена Клоппа осталось победить в двух матчах.
    • Мерсисайдцы не становились чемпионами Англии с 1990 года.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии24
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      Рейтинг: +1849

      solodealer 19 минут назад

      Просто надо...пропорционально пройденной дистанции турнира УМЕНЬШИТЬ РАЗМЕР МЕДАЛЕК)))
      То есть: ЧЕМПИОН, конечно..но.. такой...маааленький...
      Или: да не ВЫЛЕТЕЛ ИЗ АПЛ...а так... выпал...))

      0
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      Рейтинг: +600

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Просто доиграйте чемпионат после перерыва и всё.
      Зато Вест Хем не вылетит, да? Вот это справедливость!

      2
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      Рейтинг: +4846

      серега кашин 1 час назад

      все просто завидуют что ливерпуль лидирует с таким отрывом и чтоб избежать позора хотят чтоб не было чемпиона

      2
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      Рейтинг: +157

      JackBruce 1 час назад

      Все будет хороШОУ! Ширер, не переживай!

      0
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      Рейтинг: +179

      Deniskl 2 часа назад

      Дайте возможность провести 2-3 тура АПЛ, а там глядишь всё станет ясно с чемпионом! А лучше всего доиграть чемпионат!

      2
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      Рейтинг: +10162

      Garrincha58 2 часа назад

      а кто такой Ширер чтобы решать вопросы в АПЛ некоторые футболисты заканчивая играть начинают думать что они боги и их мнение самое верное а если по чесноку им бы лучше бы помолчать и не разувать варежку Ливерпуль как никто в Европе достоин титула чемпиона своей страны

      2
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      Рейтинг: +448

      Lilipyt 2 часа назад

      Ливерпулю осталось пару матчей, чтобы завоевать титул досрочно и тут говорят, что это не честно! Да с хренали?! Была бы такая ситуация с сити или юнайтедом, говорили иначе! Одни не хотят отдать чемпионство, другие вылететь!

      1
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      Рейтинг: +161

      Все_тот_же_Юве 2 часа назад

      я ливер не очень люблю, но нужно быть конченными подонками, чтобы лишить их титула. тут даже по спортивному регламенту, ливер после 1 круга был первым. на момент окончания последнего полностью сыгранного тура был первым. по положению окончательной таблицы, первый. так что именно по спортивному принципу и регламенту они чемпы. отобрать у них титул, это поступить как с Ювентусом в 2006м. нужно очень ненавидеть и поработать в кабинетах.

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      Рейтинг: +1163

      gor77 2 часа назад

      Обида прям прёт! Точнее - желчь.
      Все его рекорды "побиты". Его клубы, в которых он играл, с трудом играют в чемпионатах(2 в АПЛ, третья в чемпионшипе). Да и как тренер не состоялся.
      В общем, классический английский взгляд - "Ливерпуль" чемпион, но клуб не может быть чемпионом. )))
      To be, or not to be.

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      Рейтинг: +6291

      FanatSerj 2 часа назад

      Я бы на месте Клоппа за такое высказывание ногами бил без предупреждения )))
      Культурно, не ругаясь матом )))

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      Рейтинг: +15754

      DOCTOR PENALTY > FanatSerj 1 час назад

      Опасно. Ширер намного здоровее.

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