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Алан Ширер
Материалы
Алан Ширер - материалы
Англия
13 августа 1970 (56)
Тренер
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Публикации
10 худших памятников футболистам. Просто жуть
Мы думали, что здесь тоже победил Роналду. Но в Африке появился грозный конкурент.
04.01.2018 13:30
19
Марадона, Платини и другие суперфутболисты, провалившие тренерскую карьеру
Стивен Джеррард завершил игровую карьеру и может начать тренерскую. «Бомбардир» называет имена 10 крутых футболистов, которые могли бы его отговорить от этой затеи.
25.11.2016 10:00
4
«Блэкберн», «Эвертон», «Лидс» и другие неожиданные гости из Англии в Лиге чемпионов
«Лестер» официально попал в Лигу чемпионов – вот и радость для тех, кому надоел стандартный набор команд от Англии. «Бомбардир» вспоминает, как «Блэкберн», «Эвертон» и еще несколько клубов из АПЛ пробовали свои силы в ЛЧ наряду с грандами.
11.04.2016 14:07
5
Астероид Кройффа, «Бургер-Златан», презервативы Бекхэма. Что еще называют в честь великих игроков и тренеров
Мэр Лестера намерен переименовать улицы города в честь игроков и тренера. «Бомбардир» вспоминает подобные случаи, а также различные нелепости, связанные с использованием фамилий футболистов.
07.04.2016 16:32
4
Пусть говорят. Как телеэксперты проваливались на тренерском поприще
Профессии эксперта и тренера несовместимы. Увольнение Гари Невилла – лишнее тому подтверждение. «Бомбардир» вспоминает других журналистов, капитально провалившихся на позиции тренера.
01.04.2016 09:00
5
Отложенный вылет. Зачем Бенитесу «Ньюкасл»?
«Ньюкасл» нулевых был таким крутым, что засветился в фильме «Гол». Мудрый тренер, еврокубки, камео Алана Ширера – «сороки» были большим клубом, пусть и не входили в пафосную «топ-4». Александр Карамышев разобрался, кто изуродовал «Ньюкасл» и зачем сюда приехал Рафа Бенитес.
20.03.2016 15:05
2
Как Агуэро стал круче легенд «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед»
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вошел в историю английской Премьер-лиги, забив пять голов в ворота «Ньюкасла». «Бомбардир» рассказывает о достижении аргентинца, попутно вспоминая тех, кто еще оформлял пента-трик в одном матче английского чемпионата.
04.10.2015 11:43
1
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