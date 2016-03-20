Отложенный вылет. Зачем Бенитесу «Ньюкасл»?

Начав операцию по поглощению «Ньюкасла» в мае 2007, английский миллионер Майк Эшли к июлю увеличил размер своей доли до 90% и вывел акции клуба с фондовой биржи. Уже через год фанаты требовали его ухода – в руководстве и на тренерском мостике царил хаос. Весной 2009 с Аланом Ширером на скамейке, с Ники Баттом, Аланом Смитом, Оуэном, Даффом, Мартинсом, Бартоном и Видукой на поле «Ньюкасл» благополучно погрузился в Чемпионшип. Эшли выставил клуб на продажу за 100 млн фунтов (сумма долга «Ньюкасла», когда Майк его покупал), но кроме стеба от фанатов «Сандерленда» предложений не дождался. И тогда владелец «сорок» принял вызов, решив сделать клуб финансово успешным проектом.

К названию стадиона «Сент Джеймс Парк» добавилась приписка sportsdirect (название сети спортивных супермаркетов, принадлежащей Эшли). «Ньюкасл» разгрузил платежную ведомость, избавившись от Оуэна и других звезд, и триумфально вернулся в элиту. Та команда с зубодробительным треугольником Бартон-Тиоте-Нолан в центре могла разгромить «Сандерленд» в дерби, а затем получить те же 1:5 от «Болтона». Эшли устал от шальной нестабильности с Крисом Хьютоном, сменив его на Алана Пардью. Тогда же владелец клуба вновь посеял ненависть к себе на трибунах. Лучший бомбардир и воспитанник клуба Энди Кэрролл, насильно проданный зимой в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов, стал первой ласточкой. «Ньюкасл» доигрывал год по инерции, порой выдавая спектакли вроде 4:4 с «Арсеналом» после 0:4 за 20 минут до конца.

Позднее Эшли будет пачками закупать французов и разваливать команду посреди сезона ради возможности продать игрока на пике стоимости. Так в январе уйдет в «Челси» Демба Ба, без которого «сороки» разучатся забивать и пустят сезон под откос. Следующей зимой Эшли продаст в «ПСЖ» Йоана Кабая. Пардью останется с руинами в центре поля, а «Ньюкасл» – на грани вылета. Карьера всех троих в новых командах сделает крутое пике, в плюсе останется только карман Эшли. В конце концов, Пардью не выдержит давления трибун, а «Ньюкасл» выдаст провальный финиш с Карвером и спасется в последнем туре. Фанаты создадут сайт Аshleyout.com, начнут бойкотировать матчи команды и безуспешно продавать Майка на eBay за 1 фунт. Противостояние достигнет апогея.

Гнев фанатов и плачевные результаты вынудили владельца серьезно вложиться в состав этим летом. На Товена, Митровича, Вейналдума и Мбемба в общей сложности ушло почти 70 млн евро (за каждого существенно переплатили). Поднимать «Ньюкасл» Эшли позвал Стива Макларена, которого до кучи ввел в Совет директоров. Хитрец Майк нуждался в громоотводе и в этом смысле попал в десятку. Дела у любимого тренера поклонников сборной Англии сразу не задались. «Сороки» четыре матча не могли забить. После 1:6 на «Этихад» в начале октября «Ньюкасл» обнаружил себя на самом дне с нулем в графе «победы». Разгром «Норвича» оказался яркой, но случайной вспышкой. «Сороки» были унижены сперва в дерби «Сандерлендом», а затем ведомым Пардью «Кристал Пэласом». Макларен мог вылететь уже тогда, но «Ньюкасл» внезапно обыграл «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом».

Команда играла во что-то непонятное, а разрывов между линиями не заметил только слепой. Единственное светлое пятно – голы Вейналдума (Эшли наверняка уже знает, куда перепродаст голландца). Игра в атаке разбалансирована – 45% атак приходит с правого фланга, где у «сорок» активны Янмаат и Сиссоко. Француз тоже перерос уровень аутсайдера и скоро должен уйти на повышение. Меньше «Ньюкасла» забила только «Астон Вилла», которую уже можно отпевать. При этом и в обороне «сорок» полный бардак. Хуже лишь у трио неудачников, гнездящихся по соседству. По воротам «Ньюкасла» бьют чаще всех в лиге, и если бы не подвиги Крула с Эллиотом, все могло быть еще хуже. По числу вратарских сэйвов «сороки» вторые.

Несмотря на баранку в boxing-day, Эшли продолжил доверять Стиву. Гораздо больше все удивились, когда зимой владелец клуба потратил еще 40 млн евро на Шелви, Севе и Таунсенда. Однако и с новичками результаты не наладились. Из восьми туров после Рождества «Ньюкасл» проиграл в пяти, прочно застряв в зоне вылета. Даже при Карвере Чемпионшип был дальше. К марту на «Сент Джеймс Парк» всерьез запахло визитами «Блэкберна» с «Редингом» вместо «МЮ» и «Челси». А еще – резким снижением доходов. Эшли решился на радикальные меры. Макларена отправили искать дверь. Вытаскивать «сорок» теперь будет Бенитес. Выгнанный из «Реала» испанец казался не самым подходящим кандидатом. Зато козел отпущения на случай вылета у Эшли уже есть. Зарплата Рафы составляет шесть миллионов, и еще три он получит, если «Ньюкасл» сохранит прописку.

Бенитес после «Ливерпуля» не реализовал себя ни в «Интере», ни в «Наполи», ни в «Реале». Но там давление и задачи были принципиально иными. По меркам «Ньюкасла» Рафа – тренер просто космического уровня. К тому же теперь для «сорок» каждый матч кубковый, а кто у нас специалист по плей-офф? Игровую модель, которую будет ставить Бенитес, предсказать сложно. По подбору игроков «сороки» конкурентов превосходят. Вопрос в том, насколько быстро тренер сделает из них команду. Времени на раскачку нет совсем – дебют Рафы выпал на визит к «Лестеру», который он уже проиграл. Следом домашнее дерби с «Сандерлендом» и визит к другому соседу по дну – жаждущему мести «Норвичу». Пока же испанец размял язык, потроллив Эллардайса накануне дерби: «Его проблема в том, что я был очень успешен, а он не выиграл ни одного трофея. Большой Сэм, я иду за тобой!». Очно-заочная дуэль Эллардайса с Бенитесом – главная интрига в подвале АПЛ. Ведь кто-то один почти точно окажется лишним. А у поклонников «Ньюкасла» дилемма: в случае вылета Эшли может наконец-то продать клуб. Чего желать?

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