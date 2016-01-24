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    Видеосалон: самые результативные матчи в истории АПЛ


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    Голосов: 0
    24.01.2016 13:30
    «Ливерпуль» и «Норвич» разыграли самый психованный матч выходных. «Бомбардир» вспоминает не менее результативные матчи английской Премьер-лиги.

    "Портсмут" – "Рединг" – 7:4

    Когда: 29 сентября 2007 года

    Самый результативный матч в истории английской Премьер-лиги. Смотрите и наслаждайтесь.

    "Тоттенхэм" – "Рединг" – 6:4

    Когда: 29 декабря 2007 года

    "Редингу" вообще не везло, когда он играл в элите. Ровно через три месяца после порки от "Портсмута" клуб попал под каток "Тоттенхэма". Покер на счету Димитара Бербатова.

    "Тоттенхэм" – "Уиган" – 9:1

    Когда: 22 ноября 2009 года

    А вот "шпоры" приноровились разрывать своих оппонентов. Пусть это даже и скромный "Уиган", но девять мячей – не шутки. Джермейн Дефо забил аж пять штук.

    "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" – 8:2

    Когда: 28 августа 2011 года

    Наверное, именно после этой игры Робин ван Перси захотел перейти в "МЮ". Пример забившего три гола Руни оказался заразительным.

    "Арсенал" – "Ньюкасл" – 7:3

    Когда: 29 декабря 2012 года

    Видимо, 29 декабря – какой-то магический день. Меньше десяти в него забить непросто. Вот и "Арсенал" решил с опозданием реабилитироваться за разгром от "Юнайтед", поглумившись над "Ньюкаслом". Зачинщиком наказания оказался Тео Уолкотт, отличившийся трижды.

    "Вест Бромвич" – "Манчестер Юнайтед" – 5:5

    Когда: 19 мая 2013 года

    Проводы сэра Алекса Фергюсона из футбола (это был его последний матч во главе "МЮ") удались на славу. Правда, команда наверняка получила от него нагоняй – манкунианцы умудрились пропустить три мяча подряд за пять минут.

    Бонус: "Миддлсбро" – "Манчестер Сити" – 8:1

    Когда: 11 мая 2008 года

    Раритетное выступление "Манчестер Сити" до эпохи больших денег. За "Миддлсбро" забивали Даунинг, Рошембак и некто Афонсо Алвес, сделавший хет-трик. Всего за время выступления за команду он забил десять мячей, так что игроки "Сити" иначе как мальчиками для битья в тот день не выглядели.

    "Норвич" – "Ливерпуль" – 4:5. Триллер на "Кэрроу Роад" (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dailymail.co.uk
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 24 января 2016, 16:09

      В 2011 году, МЮ просто опустил ниже плинтуса арсенал! Классный матч был!

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