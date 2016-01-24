Видеосалон: самые результативные матчи в истории АПЛ

«Ливерпуль» и «Норвич» разыграли самый психованный матч выходных. «Бомбардир» вспоминает не менее результативные матчи английской Премьер-лиги.

"Портсмут" – "Рединг" – 7:4

Когда: 29 сентября 2007 года

Самый результативный матч в истории английской Премьер-лиги. Смотрите и наслаждайтесь.

"Тоттенхэм" – "Рединг" – 6:4

Когда: 29 декабря 2007 года

"Редингу" вообще не везло, когда он играл в элите. Ровно через три месяца после порки от "Портсмута" клуб попал под каток "Тоттенхэма". Покер на счету Димитара Бербатова.

"Тоттенхэм" – "Уиган" – 9:1

Когда: 22 ноября 2009 года

А вот "шпоры" приноровились разрывать своих оппонентов. Пусть это даже и скромный "Уиган", но девять мячей – не шутки. Джермейн Дефо забил аж пять штук.

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" – 8:2

Когда: 28 августа 2011 года

Наверное, именно после этой игры Робин ван Перси захотел перейти в "МЮ". Пример забившего три гола Руни оказался заразительным.

"Арсенал" – "Ньюкасл" – 7:3

Когда: 29 декабря 2012 года

Видимо, 29 декабря – какой-то магический день. Меньше десяти в него забить непросто. Вот и "Арсенал" решил с опозданием реабилитироваться за разгром от "Юнайтед", поглумившись над "Ньюкаслом". Зачинщиком наказания оказался Тео Уолкотт, отличившийся трижды.

"Вест Бромвич" – "Манчестер Юнайтед" – 5:5

Когда: 19 мая 2013 года

Проводы сэра Алекса Фергюсона из футбола (это был его последний матч во главе "МЮ") удались на славу. Правда, команда наверняка получила от него нагоняй – манкунианцы умудрились пропустить три мяча подряд за пять минут.

Бонус: "Миддлсбро" – "Манчестер Сити" – 8:1

Когда: 11 мая 2008 года

Раритетное выступление "Манчестер Сити" до эпохи больших денег. За "Миддлсбро" забивали Даунинг, Рошембак и некто Афонсо Алвес, сделавший хет-трик. Всего за время выступления за команду он забил десять мячей, так что игроки "Сити" иначе как мальчиками для битья в тот день не выглядели.

"Норвич" – "Ливерпуль" – 4:5. Триллер на "Кэрроу Роад" (ВИДЕО)