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Видеосалон: самые результативные матчи в истории АПЛ

«Портсмут» – «Рединг» – 7:4

Когда: 29 сентября 2007 года

Самый результативный матч в истории английской Премьер-лиги. Смотрите и наслаждайтесь.

«Тоттенхэм» – «Рединг» – 6:4

Когда: 29 декабря 2007 года

«Редингу» вообще не везло, когда он играл в элите. Ровно через три месяца после порки от «Портсмута» клуб попал под каток «Тоттенхэма». Покер на счету Димитара Бербатова.

«Тоттенхэм» – «Уиган» – 9:1

Когда: 22 ноября 2009 года

А вот «шпоры» приноровились разрывать своих оппонентов. Пусть это даже и скромный «Уиган», но девять мячей – не шутки. Джермейн Дефо забил аж пять штук.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 8:2

Когда: 28 августа 2011 года

Наверное, именно после этой игры Робин ван Перси захотел перейти в «МЮ». Пример забившего три гола Руни оказался заразительным.

«Арсенал» – «Ньюкасл» – 7:3

Когда: 29 декабря 2012 года

Видимо, 29 декабря – какой-то магический день. Меньше десяти в него забить непросто. Вот и «Арсенал» решил с опозданием реабилитироваться за разгром от «Юнайтед», поглумившись над «Ньюкаслом». Зачинщиком наказания оказался Тео Уолкотт, отличившийся трижды.

«Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед» – 5:5

Когда: 19 мая 2013 года

Проводы сэра Алекса Фергюсона из футбола (это был его последний матч во главе «МЮ») удались на славу. Правда, команда наверняка получила от него нагоняй – манкунианцы умудрились пропустить три мяча подряд за пять минут.

Бонус: «Миддлсбро» – «Манчестер Сити» – 8:1

Когда: 11 мая 2008 года

Раритетное выступление «Манчестер Сити» до эпохи больших денег. За «Миддлсбро» забивали Даунинг, Рошембак и некто Афонсо Алвес, сделавший хет-трик. Всего за время выступления за команду он забил десять мячей, так что игроки «Сити» иначе как мальчиками для битья в тот день не выглядели.

«Норвич» – «Ливерпуль» – 4:5. Триллер на «Кэрроу Роад» (ВИДЕО)

Англия. Премьер-лига Англия Тоттенхэм Рединг Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Мидлсбро Ньюкасл Вест Бромвич Портсмут Уиган Атлетик ван Перси Робин Уолкотт Тео Руни Уэйн Бербатов Димитар Дефо Джермейн Фергюсон Алекс
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DeMoN-MUFC
1453640982
В 2011 году, МЮ просто опустил ниже плинтуса арсенал! Классный матч был!
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