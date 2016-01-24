Видеосалон: самые результативные матчи в истории АПЛ

«Портсмут» – «Рединг» – 7:4
Когда: 29 сентября 2007 года
Самый результативный матч в истории английской Премьер-лиги. Смотрите и наслаждайтесь.
«Тоттенхэм» – «Рединг» – 6:4
Когда: 29 декабря 2007 года
«Редингу» вообще не везло, когда он играл в элите. Ровно через три месяца после порки от «Портсмута» клуб попал под каток «Тоттенхэма». Покер на счету Димитара Бербатова.
«Тоттенхэм» – «Уиган» – 9:1
Когда: 22 ноября 2009 года
А вот «шпоры» приноровились разрывать своих оппонентов. Пусть это даже и скромный «Уиган», но девять мячей – не шутки. Джермейн Дефо забил аж пять штук.
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 8:2
Когда: 28 августа 2011 года
Наверное, именно после этой игры Робин ван Перси захотел перейти в «МЮ». Пример забившего три гола Руни оказался заразительным.
«Арсенал» – «Ньюкасл» – 7:3
Когда: 29 декабря 2012 года
Видимо, 29 декабря – какой-то магический день. Меньше десяти в него забить непросто. Вот и «Арсенал» решил с опозданием реабилитироваться за разгром от «Юнайтед», поглумившись над «Ньюкаслом». Зачинщиком наказания оказался Тео Уолкотт, отличившийся трижды.
«Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед» – 5:5
Когда: 19 мая 2013 года
Проводы сэра Алекса Фергюсона из футбола (это был его последний матч во главе «МЮ») удались на славу. Правда, команда наверняка получила от него нагоняй – манкунианцы умудрились пропустить три мяча подряд за пять минут.
Бонус: «Миддлсбро» – «Манчестер Сити» – 8:1
Когда: 11 мая 2008 года
Раритетное выступление «Манчестер Сити» до эпохи больших денег. За «Миддлсбро» забивали Даунинг, Рошембак и некто Афонсо Алвес, сделавший хет-трик. Всего за время выступления за команду он забил десять мячей, так что игроки «Сити» иначе как мальчиками для битья в тот день не выглядели.
«Норвич» – «Ливерпуль» – 4:5. Триллер на «Кэрроу Роад» (ВИДЕО)