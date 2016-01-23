«Норвич» – «Ливерпуль» – 4:5. Триллер на «Кэрроу Роад» (ВИДЕО)

«Ливерпуль» Юргена Клоппа вырвал победу у «Норвича» на последних секундах матча, проигрывая два мяча по ходу встречи. «Бомбардир» показывает все голы этой невероятной игры.

Фирмино выводит "Ливерпуль" вперед после неплохой комбинации Мбокани прекрасным ударом пяткой сравнивает счет Нейсмит пробивает Миньоле с острого угла Нейсмит зарабатывает пенальти Хулахан реализует удар с "точки" Хендерсон расстреливает Радда Фирмино технично устанавливает равновесие, оформляя дубль Милнер дает гостям шанс на победу Идеальное попадание Бассонга в добавленное время Лаллана дарит своей команде победу