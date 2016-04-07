Астероид Кройффа, «Бургер-Златан», презервативы Бекхэма. Что еще называют в честь великих игроков и тренеров

Улица Старостина

Разбираемся сначала с улицами. Отец у футбольного «Спартака» был всегда один, и это явно не нынешний руководитель. На территории районов Новокосино и Косино-Ухтомский в Москве находится улица Николая Старостина – основателя самого популярного клуба страны.

Улица Моуринью

На 50-летие Жозе Моуринью мэрия города Сетубала, где родился тренер, преподнесла тренеру подарок, назвав его именем одну из улиц – в знак благодарности за огромный вклад в развитие футбола. The Special Way!

Улица Пак Джи-Суна

Она была названа так еще в 2005 году в родном для корейца городе – Сувоне, который расположен в 30 километрах от Сеула. Пак Джи-Сун вообще стал первым корейским футболистом, в честь которого называли улицы. В тот год он, кстати, перебрался в «Манчестер Юнайтед».

Улица Дель Пьеро

В честь знаменитого итальянца назвали улицу в Езоло – небольшом курортном городе, расположенном в 16 км от Венеции. Торжественная церемония состоялась три года назад.

Купленная улица Эменике

Еще перед тем как дебютировать в Лиге чемпионов в составе «Спартака», забить два гола «Селтику» и раскапризничаться в том же матче, Эммануэль Эменике оплатил переименование одной из улиц в престижном районе нигерийского Лагоса. Зачем – не рассказал. Впрочем, недвижимостью там владеют многие известные нигерийцы, включая футболистов.

Проект Джеррарда

За участие в создании проекта Azizi Crystal Tower Стивен Джеррард получил в подарок квартиру стоимостью больше миллиона долларов. Активное участие футболист принял в возведении восьмого этажа. Неудивительно, он же под таким номером выступал за «Ливерпуль».

Улица Ширера в Блэкберне

Тут ничего удивительного нет, «Блэкберн» в 95-м похлеще нынешнего «Лестера» выдал сенсацию, выиграв чемпионат Англии. Странно, что только сейчас в честь супербомбардира той команды Алана Ширера были названы улица и автобус.

Локомотив Милберна

Имя рекордсмена «Ньюкасла» по забитым голам в эпоху еще до Алана Ширера тоже увековечили. «Джеки Милберн» – так еще 25 лет назад назвали симпатичный паровоз.

Трамвай Райта

Первым в мире футболистом, сыгравшим 100 матчей за национальную сборную, стал английский защитник Билли Райт, который всю свою карьеру провел в клубе «Вулверхэмптон». Теперь с его именем разъезжает травмай №7 в Англии.

«Brian Clough Way»

Трасса А52, соединяющая Ноттингем и Дерби, теперь носит имя знаменитого тренера. Возглавляя «Дерби», Брайан Клаф сумел выиграть чемпионат Англии, а с «Ноттингем Форестом» завоевал еще и два Кубка чемпионов.

«Стад Дидье Дрогба»

В честь знаменитого экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба назван стадион в Леваллуа-Перре – северо-западном пригороде Парижа. Именно в местной молодежной команде «Леваллуа» Дрогба играл перед уходом в «Ле Ман». «Горжусь, что новый стадион назван в мою честь», – не скрывал своего восторга футболист на официальной презентации. Состоялась она осенью 2010-го.

Стадион имени Марадоны

В конце 2003 года в Аргентине был, наконец, достроен стадион клуба «Архентинос Хуниорс», в котором великий Диего начинал свою карьеру. Вмещает арена всего 24 тысячи человек.

Аэропорт «Джордж Бест»

10 лет назад аэропорт столицы Северной Ирландии назывался «Белфаст-Сити», но в 2006-м был переименован в «Белфаст-Сити имени Джорджа Беста» в честь великого североирландского футболиста, известного по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

Самолет Ле Тиссье

Имя знаменитого футболиста «Саутгемптона» вместе с его изображением красуется на самолете компании Flybe, совершающий рейсы на Нормандские острова. Тоже весьма неплохо.

Галактика Криштиану

Прошлым летом команда ученых из Лиссабона открыла галактику и назвала ее CR7 в честь Криштиану Роналду. Оказалось, что эта галактика – самая яркая из когда-либо найденных человеком молодых звездных систем. При этом она сформировалась, когда Вселенной было 800 миллионов лет.

Астероид «Кройфф»

Небесное тело, открытое голландскими учеными еще в 1960 году, 50 лет значилось под номером 14282, но в 2010-м обрело свое название – астероид назвали в честь легендарного Йохана Кройффа. Обладая диаметром в девять километров, он каждые пять лет делает полный оборот вокруг Солнца. Ранее еще один астероид назвали именем великого венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Астероид Венгера

У главного тренера «Арсенала» уже девять лет как есть свой собственный астероид, который был открыт фанатом «канониров» (произошло это еще раньше – в 1998 году). Где-то там в небе находится тело под названием «33179 Arsènewenger».

«Златан-Бургер»

Осенью 2013-го в одном из парижских ресторанов появился гигантский гамбургер «Златан-Бургер» в честь выступающего за «ПСЖ» Златана Ибрагимовича. В нем содержится целых 600 граммов мяса, а вес блюда составляет один килограмм. Ну и стоимость соответствующая – аж 30 евро.

Три пумы – Месси, Суарес и Неймар

Фамилии убийственной троицы нападения «Барселоны» теперь с гордостью носят три детеныша пумы, родившиеся в конце прошлого года. В саранском зоопарке Месси, Суарес и Неймар готовятся стать настоящими хищниками – в соответствии с барселонским трио.

Пенальти Паненки

Пока только один способ исполнения пенальти в футболе может быть назван именем человека – слишком уж хитро был забит, да и очень неожиданно для своего времени. Известный чехословацкий полузащитник Антонин Паненка принес своей сборной золото чемпионата Европы в послематчевой серии пенальти, забив в ворота ФРГ именно таким ударом.

Презервативы Бекхэма

Да уж, Бексу повезло гораздо меньше, тем более что его вообще никто не спросил – китайцы просто налепили фотографию на коробку с презервативами и затем срубили кучу денег. Понятно, что не за качество своей продукции, которое, по отзывам, оказалось весьма сомнительным.