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  • Астероид Кройффа, «Бургер-Златан», презервативы Бекхэма. Что еще называют в честь великих игроков и тренеров

Астероид Кройффа, «Бургер-Златан», презервативы Бекхэма. Что еще называют в честь великих игроков и тренеров

Улица Старостина

Разбираемся сначала с улицами. Отец у футбольного «Спартака» был всегда один, и это явно не нынешний руководитель. На территории районов Новокосино и Косино-Ухтомский в Москве находится улица Николая Старостина – основателя самого популярного клуба страны.

Улица Моуринью

На 50-летие Жозе Моуринью мэрия города Сетубала, где родился тренер, преподнесла тренеру подарок, назвав его именем одну из улиц – в знак благодарности за огромный вклад в развитие футбола. The Special Way!

Улица Пак Джи-Суна

Она была названа так еще в 2005 году в родном для корейца городе – Сувоне, который расположен в 30 километрах от Сеула. Пак Джи-Сун вообще стал первым корейским футболистом, в честь которого называли улицы. В тот год он, кстати, перебрался в «Манчестер Юнайтед».

Улица Дель Пьеро

В честь знаменитого итальянца назвали улицу в Езоло – небольшом курортном городе, расположенном в 16 км от Венеции. Торжественная церемония состоялась три года назад.

 

Купленная улица Эменике

Еще перед тем как дебютировать в Лиге чемпионов в составе «Спартака», забить два гола «Селтику» и раскапризничаться в том же матче, Эммануэль Эменике оплатил переименование одной из улиц в престижном районе нигерийского Лагоса. Зачем – не рассказал. Впрочем, недвижимостью там владеют многие известные нигерийцы, включая футболистов.

Проект Джеррарда

За участие в создании проекта Azizi Crystal Tower Стивен Джеррард получил в подарок квартиру стоимостью больше миллиона долларов. Активное участие футболист принял в возведении восьмого этажа. Неудивительно, он же под таким номером выступал за «Ливерпуль».

Улица Ширера в Блэкберне                

Тут ничего удивительного нет, «Блэкберн» в 95-м похлеще нынешнего «Лестера» выдал сенсацию, выиграв чемпионат Англии. Странно, что только сейчас в честь супербомбардира той команды Алана Ширера были названы улица и автобус.

Локомотив Милберна

Имя рекордсмена «Ньюкасла» по забитым голам в эпоху еще до Алана Ширера тоже увековечили. «Джеки Милберн» – так еще 25 лет назад назвали симпатичный паровоз.

Трамвай Райта

Первым в мире футболистом, сыгравшим 100 матчей за национальную сборную, стал английский защитник Билли Райт, который всю свою карьеру провел в клубе «Вулверхэмптон». Теперь с его именем разъезжает травмай №7 в Англии.

«Brian Clough Way»

Трасса А52, соединяющая Ноттингем и Дерби, теперь носит имя знаменитого тренера. Возглавляя «Дерби», Брайан Клаф сумел выиграть чемпионат Англии, а с «Ноттингем Форестом» завоевал еще и два Кубка чемпионов.

 

«Стад Дидье Дрогба»

В честь знаменитого экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба назван стадион в Леваллуа-Перре – северо-западном пригороде Парижа. Именно в местной молодежной команде «Леваллуа» Дрогба играл перед уходом в «Ле Ман». «Горжусь, что новый стадион назван в мою честь», – не скрывал своего восторга футболист на официальной презентации. Состоялась она осенью 2010-го.

Стадион имени Марадоны

В конце 2003 года в Аргентине был, наконец, достроен стадион клуба «Архентинос Хуниорс», в котором великий Диего начинал свою карьеру. Вмещает арена всего 24 тысячи человек.

Аэропорт «Джордж Бест»

10 лет назад аэропорт столицы Северной Ирландии назывался «Белфаст-Сити», но в 2006-м был переименован в «Белфаст-Сити имени Джорджа Беста» в честь великого североирландского футболиста, известного по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

Самолет Ле Тиссье

Имя знаменитого футболиста «Саутгемптона» вместе с его изображением красуется на самолете компании Flybe, совершающий рейсы на Нормандские острова. Тоже весьма неплохо.

Галактика Криштиану

Прошлым летом команда ученых из Лиссабона открыла галактику и назвала ее CR7 в честь Криштиану Роналду. Оказалось, что эта галактика – самая яркая из когда-либо найденных человеком молодых звездных систем. При этом она сформировалась, когда Вселенной было 800 миллионов лет.

Астероид «Кройфф»

Небесное тело, открытое голландскими учеными еще в 1960 году, 50 лет значилось под номером 14282, но в 2010-м обрело свое название – астероид назвали в честь легендарного Йохана Кройффа. Обладая диаметром в девять километров, он каждые пять лет делает полный оборот вокруг Солнца. Ранее еще один астероид назвали именем великого венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Астероид Венгера

У главного тренера «Арсенала» уже девять лет как есть свой собственный астероид, который был открыт фанатом «канониров» (произошло это еще раньше – в 1998 году). Где-то там в небе находится тело под названием «33179 Arsènewenger».

«Златан-Бургер»

Осенью 2013-го в одном из парижских ресторанов появился гигантский гамбургер «Златан-Бургер» в честь выступающего за «ПСЖ» Златана Ибрагимовича. В нем содержится целых 600 граммов мяса, а вес блюда составляет один килограмм. Ну и стоимость соответствующая – аж 30 евро.

Три пумы – Месси, Суарес и Неймар

Фамилии убийственной троицы нападения «Барселоны» теперь с гордостью носят три детеныша пумы, родившиеся в конце прошлого года. В саранском зоопарке Месси, Суарес и Неймар готовятся стать настоящими хищниками – в соответствии с барселонским трио.

Пенальти Паненки

Пока только один способ исполнения пенальти в футболе может быть назван именем человека – слишком уж хитро был забит, да и очень неожиданно для своего времени. Известный чехословацкий полузащитник Антонин Паненка принес своей сборной золото чемпионата Европы в послематчевой серии пенальти, забив в ворота ФРГ именно таким ударом.

Презервативы Бекхэма

Да уж, Бексу повезло гораздо меньше, тем более что его вообще никто не спросил – китайцы просто налепили фотографию на коробку с презервативами и затем срубили кучу денег. Понятно, что не за качество своей продукции, которое, по отзывам, оказалось весьма сомнительным.

Англия. Премьер-лига Европа Бекхэм Дэвид Месси Лионель Джеррард Стивен Роналду Криштиану Пак Джи Сун Дрогба Дидье Дель Пьеро Алессандро Ибрагимович Златан Суарес Луис Неймар Эменике Эммануэль Венгер Арсен Моуринью Жозе Марадона Диего Ширер Алан
Комментарии (4)
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shmag
1460037988
Бэкс-презик...бедный Бэкс
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Финт
1460039948
Златан бургер аж захотелось)
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ARMEN13
1460102044
Презики бекхома это разрыв :-)
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Магазин РТИ
1503496181
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