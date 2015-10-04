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  • Как Агуэро стал круче легенд «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед»

Как Агуэро стал круче легенд «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед»

<p><em>Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вошел в историю английской Премьер-лиги, забив пять голов в ворота «Ньюкасла». «Бомбардир» рассказывает о величайшем достижении аргентинца, попутно вспоминая тех, кто еще оформлял пента-трик в одном матче английского чемпионата.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Энди Коул</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/mun" target="_blank">«Манчестер Юнайтед»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> «Манчестер Юнайтед» - «Ипсвич» - 9:0 (4.03.1995)</p> <p>«Манчестер Юнайтед» в те времена был на ходу и не стеснялся катком проходиться по конкурентам. Вот и в этой встрече клуб, возглавляемый сэром Алексом Фергюсоном, умудрился настрелять в ворота «Ипсвича» сразу девять голов. Ответа на такие результативные атаки у соперника «Юнайтед» естественно не нашлось. Примечательно, что форвард Энди Коул в этой встрече умудрился забить пять голов и стал первым футболистом, сделавшим это на полях английской Премьер-лиги. В историю английского футбола Коул входит еще и потому, что занимает второе место в списке бомбардиров лиги за всю ее историю. Энди настрелял в чемпионате страны 187 голов. Форвард сменил в Англии кучу клубов, но именно тот период в «Манчестере» по праву может считать лучшим в своей карьере.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/ohR9kECLu9U" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Алан Ширер</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/new" target="_blank">«Ньюкасл»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> «Ньюкасл» - «Шеффилд Уэнсдей» - 8:0 (19.09.1999)</p> <p>Главный нападающий Премьер-лиги тоже не мог пройти мимо такого впечатляющего достижения. Лучший бомбардир в истории лиги (260 голов) заставил страдать футболистов и болельщиков «Шеффилд Уэнсдей».  В том матче на посту главного тренера «Ньюкасла» дебютировал сэр Бобби Робсон.  Алан Ширер не стал портить своему новому наставнику настроение. Форвард отправил в ворота голкипера Прессмена сразу пять мячей. Два из них, правда, были забиты с одиннадцатиметровых ударов. «Шеффилд» пал и в конце сезона покинул лигу. А «Ньюкасл» на радость фанатам наконец-то начал подниматься с колен. Алана Ширера по праву считают лучшим нападающим в истории Премьер-лиги. Перед «Ньюкаслом» он успел поиграть в «Блэкберне» и «Саутгемптоне», но именно десять лет в составе «сорок» принесли форварду мировую известность и славу.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/fpjs-1KGu_8" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Джермейн Дефо</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/thm" target="_blank">«Тоттенхэм»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> «Тоттенхэм» - «Уиган» - 9:1 (23.11.2009)</p> <p>Более десяти лет после подвига Ширера забить пять голов в Премьер-лиге никому не удавалось. Прервал застой Джермейн Дефо, уложивший на лопатки «Уиган». Первый тайм прошел в равной борьбе, что настраивало на серьезную борьбу во второй половине встречи. Но после перерыва на поле была только одна команда! Дефо повел партнеров за собой и всего за семь минут оформил хет-трик. Этого, однако, англичанину оказалось мало. Голкипер Крис Кирклэнд доставал мяч из сетки девять раз, пять из них – после ударов Дефо. На пента-трик форварду понадобилось всего 36 минут. Жаль только, что в дальнейшем карьера Джермейна быстро пошла на спад. Съездив в МЛС, нападающий вернулся в Англию, где сейчас прозябает на дне таблицы с ужасно играющим «Сандерлендом».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/2643394" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Димитар Бербатов</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/mun" target="_blank">«Манчестер Юнайтед»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> «Манчестер Юнайтед» - «Блэкберн» - 7:1 (27.11.2010)</p> <p>Болгарин Димитар Бербатов феерил в Англии долгое время. Сначала Бербатов радовал болельщиков «Тоттенхэма», потом перешел в «Юнайтед» и там стал забивать еще больше. Парадоксально, но найти себя в «Манчестере» Бербатову так и не удалось. Зато он сумел стать лучшим бомбардиром сезона в Премьер-лиге, попутно забив пять мячей в ворота «Блэкберна». Бедный Кристофер Самба! Да, известный российским зрителям защитник в том матче принимал активное участие и даже забил гол. Вот только справиться с Бербатовым у грузного игрока обороны так и не получилось. Посочувствуем и вратарю «Блэкберна» Полу Робинсону. Когда-то этот парень играл в воротах сборной Англии и даже пропускал от Романа Павлюченко!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/nZN80jfpS94" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Серхио Агуэро</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/mct" target="_blank">«Манчестер Сити»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/80200" target="_blank">«Манчестер Сити» - «Ньюкасл» - 6:1</a> (3.10.2015)</p> <p>Но добраться до достижения Серхио Агуэро вряд ли кто-нибудь сможет в ближайшее время. Его «Манчестер Сити» проиграл в Премьер-лиге дважды подряд, поэтому просто не имел права допускать очередную осечку. Но и футболисты «Ньюкасла», еще не выигрывавшие в этом чемпионате, были настроены на серьезный бой. «Сороки» даже открыли счет, однако удержать преимущество так и не смогли. Машина Пеллегрини наконец-то завелась и начала сминать своего соперника! А аргентинский форвард «горожан» Серхио Агуэро взял дело в свои руки и полетел огорчать Тима Крула. Агуэро<a href="https:///news/444274" target="_blank"> оформил самый быстрый пента-трик в истории чемпионата</a>,  уложившись всего в 20 минут игрового времени. Когда же было принято решение о замене нападающего, Серхио не скрывал своей грусти. Игра у него явно пошла, но приберечь патроны теперь придется до следующих матчей.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8008928" width="720"></iframe></p>

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ньюкасл Тоттенхэм Агуэро Серхио Бербатов Димитар Дефо Джермейн Ширер Алан
Комментарии (1)
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LMI
1443963298
Фигня это все. Ньюкасл сейчас Ооочень мягко говоря не тот соперник, чтобы тут оценивать некую крутизну. Может Агуэро готов отгрузить 5 мячей, ну скажем, Ювентусу в ответной игре ЛЧ? Ну если да - то тогда и будет крут
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