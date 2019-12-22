Лукаку забил в шести матчах Лиги Европы подряд. Это лучшая результативная серия в турнире за последние 15 лет

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку отличился в концовке матча 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца».

Таким образом, 26-летний бельгиец забил в шести подряд играх вышеупомянутого турнира.

Как сообщает Opta, это лучшая с 2005 года результативная серия в Лиге Европы / Кубке УЕФА.

15 лет назад Алан Ширер поражал ворота соперников «Ньюкасла» в восьми матчах еврокубкового соревнования кряду.