Лукаку забил в шести матчах Лиги Европы подряд. Это лучшая результативная серия в турнире за последние 15 лет

Лукаку это что-то!!!Машина! прёт, прёт и прёт!!!(А Слуцкий штрафует своих за избыточный вес,но тут он не в тех местах,он в тех,где надо,и с пользой для дела!)Лукаку КРАСАВА!!!
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку отличился в концовке матча 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца».
Таким образом, 26-летний бельгиец забил в шести подряд играх вышеупомянутого турнира.
Как сообщает Opta, это лучшая с 2005 года результативная серия в Лиге Европы / Кубке УЕФА.
15 лет назад Алан Ширер поражал ворота соперников «Ньюкасла» в восьми матчах еврокубкового соревнования кряду.