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    Лукаку забил в шести матчах Лиги Европы подряд. Это лучшая результативная серия в турнире за последние 15 лет

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку отличился в концовке матча 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца».

    Таким образом, 26-летний бельгиец забил в шести подряд играх вышеупомянутого турнира.

    Как сообщает Opta, это лучшая с 2005 года результативная серия в Лиге Европы / Кубке УЕФА.

    15 лет назад Алан Ширер поражал ворота соперников «Ньюкасла» в восьми матчах еврокубкового соревнования кряду.

    Источник: Opta

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    20.02.2020 23:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +941

      ZENIT****** 1 час назад

      Лукаку это что-то!!!Машина! прёт, прёт и прёт!!!(А Слуцкий штрафует своих за избыточный вес,но тут он не в тех местах,он в тех,где надо,и с пользой для дела!)Лукаку КРАСАВА!!!

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